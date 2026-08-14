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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 14 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1975 (El Payaso) y las letras son: I G Q R.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 14 de agosto

 1°1975 11°6682 
 5795  12°4690
 3°6034  13°9922 
 4069  14°1827 
 7088  15°9682 
 6°4823  16°1021
 5263  17°7125 
 8633  18°0347 
 4390  19°9411 
 10°1144  20°4788 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 14 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 14 de agosto. A la cabeza salió el número 3327 - El Peine.

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 1°3327 11°4542 
 6818   12°1151
 3°1100  13°8608 
 2746  14°6027 
 9466  15°7180 
 6°4566  16°2876
 0111  17°0566 
 7328  18°9560 
 5208  19°7213 
 10°2420  20°8166 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso refleja diversión en la superficie y temor oculto. Indica situaciones engañosas o personas que no muestran su verdadero rostro.

También sugiere que usas el humor para tapar vulnerabilidades. Si El Payaso es amenazante, invita a enfrentar miedos y ser auténtico.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine suele simbolizar la necesidad de ordenar ideas y emociones y buscar claridad. También alude al cuidado personal y a la imagen.

Un peine roto o que se atasca sugiere obstáculos o chismes que requieren paciencia. Usarlo con facilidad indica que resolverás un enredo y decidirás con más confianza.