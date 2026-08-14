La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 14 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1975 (El Payaso) y las letras son: I G Q R.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 14 de agosto

1° 1975 11° 6682 2° 5795 12° 4690 3° 6034 13° 9922 4° 4069 14° 1827 5° 7088 15° 9682 6° 4823 16° 1021 7° 5263 17° 7125 8° 8633 18° 0347 9° 4390 19° 9411 10° 1144 20° 4788

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 14 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 14 de agosto. A la cabeza salió el número 3327 - El Peine.

1° 3327 11° 4542 2° 6818 12° 1151 3° 1100 13° 8608 4° 2746 14° 6027 5° 9466 15° 7180 6° 4566 16° 2876 7° 0111 17° 0566 8° 7328 18° 9560 9° 5208 19° 7213 10° 2420 20° 8166

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso refleja diversión en la superficie y temor oculto. Indica situaciones engañosas o personas que no muestran su verdadero rostro.

También sugiere que usas el humor para tapar vulnerabilidades. Si El Payaso es amenazante, invita a enfrentar miedos y ser auténtico.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine suele simbolizar la necesidad de ordenar ideas y emociones y buscar claridad. También alude al cuidado personal y a la imagen.

Un peine roto o que se atasca sugiere obstáculos o chismes que requieren paciencia. Usarlo con facilidad indica que resolverás un enredo y decidirás con más confianza.