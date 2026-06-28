La quiniela es el juego más seleccionado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 27 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9809 (Arroyo) y las letras son: E K L P.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 27 de junio

1° 9809 11° 2308 2° 1712 12° 7872 3° 8453 13° 0265 4° 3455 14° 8951 5° 0486 15° 0817 6° 3652 16° 7138 7° 9225 17° 0175 8° 5365 18° 8374 9° 7555 19° 2245 10° 6444 20° 9892

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 27 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 27 de junio. A la cabeza salió el número 7700 - Huevos.

1° 7700 11° 5506 2° 4938 12° 0365 3° 5467 13° 6414 4° 5305 14° 9114 5° 7203 15° 2874 6° 5728 16° 4050 7° 3010 17° 4490 8° 9771 18° 9882 9° 9806 19° 2542 10° 6670 20° 2099

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo de agua clara simboliza tranquilidad, limpieza emocional y avance fluido en tu vida.

Si el Arroyo está turbio, seco o desbordado, indica bloqueos, tensiones o emociones que necesitas procesar.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos simboliza nuevos comienzos, fertilidad y potencial. Puede anunciar oportunidades, prosperidad y el nacimiento de ideas.

Si aparecen rotos, podridos o se quiebran, advierte fragilidad y posibles pérdidas. Tus emociones en el sueño aclaran si necesitas paciencia o acción.