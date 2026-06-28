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La quiniela es el juego más seleccionado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 27 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9809 (Arroyo) y las letras son: E K L P.

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Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 27 de junio

 1°9809 11°2308 
 1712  12°7872
 3°8453  13°0265 
 3455  14°8951 
 0486  15°0817 
 6°3652  16°7138
 9225  17°0175 
 5365  18°8374 
 7555  19°2245 
 10°6444  20°9892 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 27 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 27 de junio. A la cabeza salió el número 7700 - Huevos.

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 1°7700 11°5506 
 4938   12°0365
 3°5467  13°6414 
 5305  14°9114 
 7203  15°2874 
 6°5728  16°4050
 3010  17°4490 
 9771  18°9882 
 9806  19°2542 
 10°6670  20°2099 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo de agua clara simboliza tranquilidad, limpieza emocional y avance fluido en tu vida.

Si el Arroyo está turbio, seco o desbordado, indica bloqueos, tensiones o emociones que necesitas procesar.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos simboliza nuevos comienzos, fertilidad y potencial. Puede anunciar oportunidades, prosperidad y el nacimiento de ideas.

Si aparecen rotos, podridos o se quiebran, advierte fragilidad y posibles pérdidas. Tus emociones en el sueño aclaran si necesitas paciencia o acción.