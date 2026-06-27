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Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 27 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3203 (San Cono) y las letras son: U U B C.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 27 de junio

 1°3203 11°6953 
 9395  12°8433
 3°5744  13°2808 
 9622  14°0589 
 9400  15°2129 
 6°9077  16°7362
 1453  17°5534 
 7566  18°8483 
 1807  19°8905 
 10°2951  20°2176 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 27 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 27 de junio. A la cabeza salió el número 5475 - El Payaso.

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 1°5475 11°0560 
 9510   12°1890
 3°6452  13°9338 
 8405  14°9327 
 3051  15°7745 
 6°2779  16°2772
 8690  17°0568 
 7782  18°0754 
 7479  19°3215 
 10°2311  20°9464 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele simbolizar esperanza, protección y deseo de buena fortuna. Puede reflejar tu confianza en una ayuda divina para superar dificultades, especialmente económicas.

También alude al cumplimiento de promesas y al agradecimiento por favores recibidos. Si provoca inquietud, señala dudas sobre el rumbo y la necesidad de renovar tu fe o tus esfuerzos.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede reflejar la tensión entre diversión y temor: una parte busca ligereza mientras otra desconfía de lo que se oculta tras la máscara.

También alude a la apariencia y la autenticidad, invitando a recuperar la creatividad y el juego sin ignorar miedos, burlas o roles que no encajan.