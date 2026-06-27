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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 27 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5712 (Soldado) y las letras son: I G H H.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 27 de junio

 1°5712 11°5410 
 3248  12°2106
 3°7394  13°2485 
 6004  14°0259 
 7147  15°0530 
 6°9491  16°7476
 6009  17°6153 
 0433  18°6509 
 3421  19°9190 
 10°0999  20°4568 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 27 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 27 de junio. A la cabeza salió el número 9976 - Las Llamas.

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 1°9976 11°3907 
 2523   12°5107
 3°7052  13°4397 
 7256  14°3745 
 6548  15°1953 
 6°2832  16°0606
 9450  17°9979 
 2283  18°7916 
 3533  19°5213 
 10°9034  20°2371 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con Soldado suele simbolizar disciplina, deber y necesidad de estructura. Puede indicar que buscas protegerte o asumir responsabilidad ante retos.

También refleja conflictos internos o presiones externas que exigen firmeza. Invita a poner límites, actuar con valentía y prepararte para cambios.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con Las Llamas suele simbolizar transformación, pasión y purificación; el fuego quema lo viejo para dar paso a lo nuevo. Si aparecen calmadas y controladas, reflejan energía creativa y claridad interior.

Cuando Las Llamas son intensas o destructivas, advierten de emociones desbordadas, conflictos o estrés. El sueño sugiere poner límites, canalizar el impulso y proteger tu equilibrio emocional.