El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 27 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5712 (Soldado) y las letras son: I G H H.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 27 de junio

1° 5712 11° 5410 2° 3248 12° 2106 3° 7394 13° 2485 4° 6004 14° 0259 5° 7147 15° 0530 6° 9491 16° 7476 7° 6009 17° 6153 8° 0433 18° 6509 9° 3421 19° 9190 10° 0999 20° 4568

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 27 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 27 de junio. A la cabeza salió el número 9976 - Las Llamas.

1° 9976 11° 3907 2° 2523 12° 5107 3° 7052 13° 4397 4° 7256 14° 3745 5° 6548 15° 1953 6° 2832 16° 0606 7° 9450 17° 9979 8° 2283 18° 7916 9° 3533 19° 5213 10° 9034 20° 2371

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con Soldado suele simbolizar disciplina, deber y necesidad de estructura. Puede indicar que buscas protegerte o asumir responsabilidad ante retos.

También refleja conflictos internos o presiones externas que exigen firmeza. Invita a poner límites, actuar con valentía y prepararte para cambios.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con Las Llamas suele simbolizar transformación, pasión y purificación; el fuego quema lo viejo para dar paso a lo nuevo. Si aparecen calmadas y controladas, reflejan energía creativa y claridad interior.

Cuando Las Llamas son intensas o destructivas, advierten de emociones desbordadas, conflictos o estrés. El sueño sugiere poner límites, canalizar el impulso y proteger tu equilibrio emocional.