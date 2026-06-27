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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 26 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3236 (La Manteca) y las letras son: E M P S.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 26 de junio

 1°3236 11°3914 
 1850  12°7915
 3°8247  13°0342 
 1756  14°8194 
 5037  15°9816 
 6°2500  16°5778
 4603  17°3381 
 1648  18°1904 
 5844  19°4872 
 10°1396  20°3695 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 26 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 26 de junio. A la cabeza salió el número 0090 - El Miedo.

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 1°0090 11°6022 
 9834   12°5921
 3°8265  13°5936 
 1071  14°3155 
 1955  15°3250 
 6°4972  16°2230
 9395  17°3567 
 1698  18°7616 
 2732  19°9364 
 10°3567  20°5236 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca sugiere bienestar, nutrición emocional y comodidad. Indica que algo puede fluir con suavidad si te cuidas más.

Si está rancia, se derrite o se derrama, alerta de excesos y descuidos. Pide moderación, buenos hábitos y límites claros.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo refleja ansiedad, inseguridad y asuntos no resueltos que tu mente intenta procesar.

Si lo enfrentas en el sueño, simboliza crecimiento, valentía y recuperación de control ante desafíos reales.