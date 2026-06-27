La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 26 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3236 (La Manteca) y las letras son: E M P S.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 26 de junio

1° 3236 11° 3914 2° 1850 12° 7915 3° 8247 13° 0342 4° 1756 14° 8194 5° 5037 15° 9816 6° 2500 16° 5778 7° 4603 17° 3381 8° 1648 18° 1904 9° 5844 19° 4872 10° 1396 20° 3695

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 26 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 26 de junio. A la cabeza salió el número 0090 - El Miedo.

1° 0090 11° 6022 2° 9834 12° 5921 3° 8265 13° 5936 4° 1071 14° 3155 5° 1955 15° 3250 6° 4972 16° 2230 7° 9395 17° 3567 8° 1698 18° 7616 9° 2732 19° 9364 10° 3567 20° 5236

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca sugiere bienestar, nutrición emocional y comodidad. Indica que algo puede fluir con suavidad si te cuidas más.

Si está rancia, se derrite o se derrama, alerta de excesos y descuidos. Pide moderación, buenos hábitos y límites claros.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo refleja ansiedad, inseguridad y asuntos no resueltos que tu mente intenta procesar.

Si lo enfrentas en el sueño, simboliza crecimiento, valentía y recuperación de control ante desafíos reales.