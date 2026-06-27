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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 26 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3236 (La Manteca) y las letras son: E M P S.
Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 26 de junio
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 26 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 26 de junio. A la cabeza salió el número 0090 - El Miedo.
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¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con la manteca?
Soñar con La Manteca sugiere bienestar, nutrición emocional y comodidad. Indica que algo puede fluir con suavidad si te cuidas más.
Si está rancia, se derrite o se derrama, alerta de excesos y descuidos. Pide moderación, buenos hábitos y límites claros.
¿Qué significa soñar con el miedo?
Soñar con El Miedo refleja ansiedad, inseguridad y asuntos no resueltos que tu mente intenta procesar.
Si lo enfrentas en el sueño, simboliza crecimiento, valentía y recuperación de control ante desafíos reales.