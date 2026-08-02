Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 1 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 6242 (Zapatillas) y las letras son: K L P Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 1 de agosto

1° 6242 11° 1336 2° 0494 12° 8506 3° 3889 13° 5534 4° 8924 14° 2908 5° 2962 15° 9610 6° 1708 16° 4708 7° 9819 17° 4356 8° 0987 18° 3199 9° 6595 19° 1646 10° 0525 20° 8139

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 1 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 1 de agosto. A la cabeza salió el número 9686 - El Humo.

1° 9686 11° 5384 2° 0317 12° 6326 3° 2505 13° 5647 4° 8031 14° 4628 5° 8610 15° 3689 6° 3577 16° 6568 7° 7725 17° 6651 8° 1576 18° 2276 9° 5861 19° 2810 10° 0840 20° 7921

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas suele indicar movimiento y propósito: ganas de avanzar, mejorar hábitos o iniciar nuevos retos. También habla de comodidad y autenticidad, actuar a tu propio ritmo.

Si están nuevas o cómodas, señalan progreso y energía; si están rotas, perdidas o apretadas, advierten obstáculos, cansancio o dudas. Correr con ellas sugiere prisa por lograr metas; quitártelas, necesidad de pausa.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con El Humo sugiere confusión, mensajes velados o situaciones que nublan tu juicio, invitándote a buscar claridad antes de actuar.

También puede ser una alerta sobre tensiones emocionales o hábitos dañinos; si el humo es ligero, alude a purificación y cierre de ciclos.