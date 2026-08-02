En esta noticia
Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 1 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 6242 (Zapatillas) y las letras son: K L P Y.
Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 1 de agosto
|1°
|6242
|11°
|1336
|2°
|0494
|12°
|8506
|3°
|3889
|13°
|5534
|4°
|8924
|14°
|2908
|5°
|2962
|15°
|9610
|6°
|1708
|16°
|4708
|7°
|9819
|17°
|4356
|8°
|0987
|18°
|3199
|9°
|6595
|19°
|1646
|10°
|0525
|20°
|8139
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 1 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 1 de agosto. A la cabeza salió el número 9686 - El Humo.
|1°
|9686
|11°
|5384
|2°
|0317
|12°
|6326
|3°
|2505
|13°
|5647
|4°
|8031
|14°
|4628
|5°
|8610
|15°
|3689
|6°
|3577
|16°
|6568
|7°
|7725
|17°
|6651
|8°
|1576
|18°
|2276
|9°
|5861
|19°
|2810
|10°
|0840
|20°
|7921
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con zapatillas?
Soñar con zapatillas suele indicar movimiento y propósito: ganas de avanzar, mejorar hábitos o iniciar nuevos retos. También habla de comodidad y autenticidad, actuar a tu propio ritmo.
Si están nuevas o cómodas, señalan progreso y energía; si están rotas, perdidas o apretadas, advierten obstáculos, cansancio o dudas. Correr con ellas sugiere prisa por lograr metas; quitártelas, necesidad de pausa.
¿Qué significa soñar con el humo?
Soñar con El Humo sugiere confusión, mensajes velados o situaciones que nublan tu juicio, invitándote a buscar claridad antes de actuar.
También puede ser una alerta sobre tensiones emocionales o hábitos dañinos; si el humo es ligero, alude a purificación y cierre de ciclos.