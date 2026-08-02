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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 1 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 6242 (Zapatillas) y las letras son: K L P Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 1 de agosto

 1°6242 11°1336 
 0494  12°8506
 3°3889  13°5534 
 8924  14°2908 
 2962  15°9610 
 6°1708  16°4708
 9819  17°4356 
 0987  18°3199 
 6595  19°1646 
 10°0525  20°8139 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 1 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 1 de agosto. A la cabeza salió el número 9686 - El Humo.

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 1°9686 11°5384 
 0317   12°6326
 3°2505  13°5647 
 8031  14°4628 
 8610  15°3689 
 6°3577  16°6568
 7725  17°6651 
 1576  18°2276 
 5861  19°2810 
 10°0840  20°7921 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas suele indicar movimiento y propósito: ganas de avanzar, mejorar hábitos o iniciar nuevos retos. También habla de comodidad y autenticidad, actuar a tu propio ritmo.

Si están nuevas o cómodas, señalan progreso y energía; si están rotas, perdidas o apretadas, advierten obstáculos, cansancio o dudas. Correr con ellas sugiere prisa por lograr metas; quitártelas, necesidad de pausa.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con El Humo sugiere confusión, mensajes velados o situaciones que nublan tu juicio, invitándote a buscar claridad antes de actuar.

También puede ser una alerta sobre tensiones emocionales o hábitos dañinos; si el humo es ligero, alude a purificación y cierre de ciclos.