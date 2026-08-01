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Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 1 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1206 (Perro) y las letras son: E D M M.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 1 de agosto

 1°1206 11°1782 
 4619  12°8951
 3°2696  13°2490 
 1624  14°2453 
 8146  15°3320 
 6°6364  16°4313
 4591  17°3778 
 4142  18°4800 
 4875  19°8934 
 10°4315  20°0531 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 1 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 1 de agosto. A la cabeza salió el número 5304 - La cama.

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 1°5304 11°6456 
 5736   12°4835
 3°6685  13°1983 
 7908  14°9114 
 0447  15°5631 
 6°4255  16°1999
 8437  17°9462 
 1325  18°6827 
 7735  19°1992 
 10°6807  20°2180 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro suele simbolizar lealtad, amistad y protección, así como la necesidad de apoyo emocional.

Un perro amistoso señala vínculos sanos; uno agresivo o que persigue sugiere conflictos, miedos o posibles traiciones.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama suele simbolizar descanso, necesidad de seguridad emocional y búsqueda de refugio interior.

Según su estado, indica mensajes: limpia y ordenada sugiere armonía y renovación; desordenada o rota, tensiones, culpas o asuntos de pareja pendientes.