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Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 1 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1206 (Perro) y las letras son: E D M M.
Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 1 de agosto
|1°
|1206
|11°
|1782
|2°
|4619
|12°
|8951
|3°
|2696
|13°
|2490
|4°
|1624
|14°
|2453
|5°
|8146
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|3320
|6°
|6364
|16°
|4313
|7°
|4591
|17°
|3778
|8°
|4142
|18°
|4800
|9°
|4875
|19°
|8934
|10°
|4315
|20°
|0531
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 1 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 1 de agosto. A la cabeza salió el número 5304 - La cama.
|1°
|5304
|11°
|6456
|2°
|5736
|12°
|4835
|3°
|6685
|13°
|1983
|4°
|7908
|14°
|9114
|5°
|0447
|15°
|5631
|6°
|4255
|16°
|1999
|7°
|8437
|17°
|9462
|8°
|1325
|18°
|6827
|9°
|7735
|19°
|1992
|10°
|6807
|20°
|2180
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con perro?
Soñar con un perro suele simbolizar lealtad, amistad y protección, así como la necesidad de apoyo emocional.
Un perro amistoso señala vínculos sanos; uno agresivo o que persigue sugiere conflictos, miedos o posibles traiciones.
¿Qué significa soñar con la cama?
Soñar con la cama suele simbolizar descanso, necesidad de seguridad emocional y búsqueda de refugio interior.
Según su estado, indica mensajes: limpia y ordenada sugiere armonía y renovación; desordenada o rota, tensiones, culpas o asuntos de pareja pendientes.