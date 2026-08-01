Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 1 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1206 (Perro) y las letras son: E D M M.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 1 de agosto

1° 1206 11° 1782 2° 4619 12° 8951 3° 2696 13° 2490 4° 1624 14° 2453 5° 8146 15° 3320 6° 6364 16° 4313 7° 4591 17° 3778 8° 4142 18° 4800 9° 4875 19° 8934 10° 4315 20° 0531

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 1 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 1 de agosto. A la cabeza salió el número 5304 - La cama.

1° 5304 11° 6456 2° 5736 12° 4835 3° 6685 13° 1983 4° 7908 14° 9114 5° 0447 15° 5631 6° 4255 16° 1999 7° 8437 17° 9462 8° 1325 18° 6827 9° 7735 19° 1992 10° 6807 20° 2180

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro suele simbolizar lealtad, amistad y protección, así como la necesidad de apoyo emocional.

Un perro amistoso señala vínculos sanos; uno agresivo o que persigue sugiere conflictos, miedos o posibles traiciones.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama suele simbolizar descanso, necesidad de seguridad emocional y búsqueda de refugio interior.

Según su estado, indica mensajes: limpia y ordenada sugiere armonía y renovación; desordenada o rota, tensiones, culpas o asuntos de pareja pendientes.