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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 1 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0671 (Excremento) y las letras son: I C K M.
Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 1 de agosto
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|9350
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 1 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 1 de agosto. A la cabeza salió el número 8975 - El Payaso.
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|8975
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|3880
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|2641
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|5725
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|1011
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|0611
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|0203
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¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
- Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
- Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).
¿Qué significa soñar con excremento?
Soñar con excremento suele simbolizar la liberación de cargas emocionales y la necesidad de depurar lo que ya no te sirve. También puede apuntar a transformar algo “sucio” en aprendizaje o crecimiento.
En lo material, a veces se asocia con dinero, ganancias inesperadas o asuntos que requieren gestión práctica. Si genera asco o vergüenza, refleja límites, culpa o situaciones que evitas enfrentar.
¿Qué significa soñar con el payaso?
Soñar con El Payaso puede reflejar tu lado juguetón y la necesidad de tomar la vida con humor, creatividad y espontaneidad.
También puede señalar máscaras, miedo al ridículo o a no ser tomado en serio; el significado depende de cómo te sentiste y de lo que ocurría en el sueño.