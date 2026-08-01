Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 1 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0671 (Excremento) y las letras son: I C K M.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 1 de agosto

1° 0671 11° 9350 2° 8102 12° 3924 3° 1745 13° 4155 4° 4107 14° 1393 5° 7735 15° 8834 6° 9673 16° 6176 7° 8868 17° 0098 8° 9928 18° 4327 9° 7592 19° 1116 10° 4229 20° 2728

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 1 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 1 de agosto. A la cabeza salió el número 8975 - El Payaso.

1° 8975 11° 3880 2° 2641 12° 5725 3° 1011 13° 0611 4° 8239 14° 7677 5° 6629 15° 2773 6° 0203 16° 0095 7° 0705 17° 1549 8° 6844 18° 0899 9° 4281 19° 2550 10° 3103 20° 1027

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar la liberación de cargas emocionales y la necesidad de depurar lo que ya no te sirve. También puede apuntar a transformar algo “sucio” en aprendizaje o crecimiento.

En lo material, a veces se asocia con dinero, ganancias inesperadas o asuntos que requieren gestión práctica. Si genera asco o vergüenza, refleja límites, culpa o situaciones que evitas enfrentar.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede reflejar tu lado juguetón y la necesidad de tomar la vida con humor, creatividad y espontaneidad.

También puede señalar máscaras, miedo al ridículo o a no ser tomado en serio; el significado depende de cómo te sentiste y de lo que ocurría en el sueño.