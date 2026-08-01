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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 1 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0671 (Excremento) y las letras son: I C K M.

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Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 1 de agosto

 1°0671 11°9350 
 8102  12°3924
 3°1745  13°4155 
 4107  14°1393 
 7735  15°8834 
 6°9673  16°6176
 8868  17°0098 
 9928  18°4327 
 7592  19°1116 
 10°4229  20°2728 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 1 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 1 de agosto. A la cabeza salió el número 8975 - El Payaso.

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 1°8975 11°3880 
 2641   12°5725
 3°1011  13°0611 
 8239  14°7677 
 6629  15°2773 
 6°0203  16°0095
 0705  17°1549 
 6844  18°0899 
 4281  19°2550 
 10°3103  20°1027 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar la liberación de cargas emocionales y la necesidad de depurar lo que ya no te sirve. También puede apuntar a transformar algo “sucio” en aprendizaje o crecimiento.

En lo material, a veces se asocia con dinero, ganancias inesperadas o asuntos que requieren gestión práctica. Si genera asco o vergüenza, refleja límites, culpa o situaciones que evitas enfrentar.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede reflejar tu lado juguetón y la necesidad de tomar la vida con humor, creatividad y espontaneidad.

También puede señalar máscaras, miedo al ridículo o a no ser tomado en serio; el significado depende de cómo te sentiste y de lo que ocurría en el sueño.