El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de participantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 31 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 8347 (Muerto) y las letras son: L P V X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 31 de julio

1° 8347 11° 2479 2° 9862 12° 5107 3° 7109 13° 4245 4° 9891 14° 3439 5° 2602 15° 4007 6° 1435 16° 7416 7° 6917 17° 5146 8° 3291 18° 7415 9° 2431 19° 5749 10° 8899 20° 8078

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 31 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 31 de julio. A la cabeza salió el número 7541 - El Cuchillo.

1° 7541 11° 4995 2° 7351 12° 3605 3° 4429 13° 9793 4° 0614 14° 9671 5° 3310 15° 4316 6° 1765 16° 9467 7° 2009 17° 5867 8° 0057 18° 0511 9° 8837 19° 3182 10° 3947 20° 1715

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cambios y cierres: el fin de una etapa y el inicio de una transformación personal.

También puede reflejar duelo o emociones no resueltas, más que un presagio literal, indicando la necesidad de honrar el pasado y seguir adelante.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo suele simbolizar decisiones tajantes, necesidad de poner límites o cortar con lo que ya no sirve. También puede reflejar tensión o conflictos pendientes.

Si El Cuchillo aparece controlado, sugiere claridad y protección; si es amenazante o fuera de control, advierte impulsividad, miedos o riesgos cercanos.