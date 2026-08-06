Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 5 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1321 (Mujer) y las letras son: E M Q R.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 5 de agosto

1° 1321 11° 0179 2° 7833 12° 9284 3° 1516 13° 6816 4° 5209 14° 9861 5° 7952 15° 3751 6° 1181 16° 9626 7° 1883 17° 8024 8° 3861 18° 4188 9° 7818 19° 4114 10° 9143 20° 7299

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 5 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 5 de agosto. A la cabeza salió el número 6004 - La cama.

1° 6004 11° 7599 2° 2380 12° 4892 3° 9245 13° 7571 4° 8552 14° 4699 5° 1578 15° 3572 6° 8294 16° 9992 7° 0718 17° 1953 8° 3883 18° 3093 9° 6321 19° 2116 10° 6287 20° 4423

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer simboliza intuición, emociones y el aspecto femenino de tu personalidad. También puede aludir a creatividad, protección o necesidad de afecto.

Su actitud y vínculo contigo dan la clave: si es amable sugiere armonía y apoyo; si es distante o inquietante, apunta a conflictos internos, límites o advertencias.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama suele representar descanso, intimidad y necesidad de seguridad emocional. Puede indicar que tu mente pide pausa, autocuidado o resolver asuntos de tu vida privada.

También puede aludir a relaciones afectivas y a cómo manejas la cercanía o la vulnerabilidad. Si la cama está desordenada o incómoda, sugiere preocupaciones; si es cómoda y limpia, anuncia equilibrio y paz.