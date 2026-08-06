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Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 5 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1321 (Mujer) y las letras son: E M Q R.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 5 de agosto

 1°1321 11°0179 
 7833  12°9284
 3°1516  13°6816 
 5209  14°9861 
 7952  15°3751 
 6°1181  16°9626
 1883  17°8024 
 3861  18°4188 
 7818  19°4114 
 10°9143  20°7299 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 5 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 5 de agosto. A la cabeza salió el número 6004 - La cama.

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 1°6004 11°7599 
 2380   12°4892
 3°9245  13°7571 
 8552  14°4699 
 1578  15°3572 
 6°8294  16°9992
 0718  17°1953 
 3883  18°3093 
 6321  19°2116 
 10°6287  20°4423 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer simboliza intuición, emociones y el aspecto femenino de tu personalidad. También puede aludir a creatividad, protección o necesidad de afecto.

Su actitud y vínculo contigo dan la clave: si es amable sugiere armonía y apoyo; si es distante o inquietante, apunta a conflictos internos, límites o advertencias.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama suele representar descanso, intimidad y necesidad de seguridad emocional. Puede indicar que tu mente pide pausa, autocuidado o resolver asuntos de tu vida privada.

También puede aludir a relaciones afectivas y a cómo manejas la cercanía o la vulnerabilidad. Si la cama está desordenada o incómoda, sugiere preocupaciones; si es cómoda y limpia, anuncia equilibrio y paz.