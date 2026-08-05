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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 5 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 2795 (Anteojos) y las letras son: N R S X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 5 de agosto

 1°2795 11°4581 
 2184  12°5129
 3°3422  13°1702 
 2356  14°3285 
 6575  15°5156 
 6°7774  16°6569
 2316  17°4950 
 2142  18°8300 
 4333  19°8651 
 10°6262  20°6059 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 5 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 5 de agosto. A la cabeza salió el número 7518 - Sangre.

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 1°7518 11°6221 
 1755   12°6045
 3°6528  13°2414 
 5521  14°4932 
 1536  15°0329 
 6°2348  16°8802
 6128  17°0976 
 4677  18°9652 
 8585  19°3433 
 10°7130  20°2482 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos suele simbolizar la necesidad de ver una situación con mayor claridad, obtener perspectiva o enfocarse en los detalles. Puede indicar búsqueda de comprensión y deseo de tomar decisiones informadas.

Si los anteojos están limpios o nuevos, sugieren claridad y nuevas ideas; si están rotos o perdidos, reflejan confusión, malentendidos o inseguridad. También puede señalar que requieres ayuda o consejo para interpretar mejor lo que ocurre.

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre suele representar energía vital, pasión y cambios profundos. También puede aludir a renovación tras una pérdida.

Si la sangre es tuya, sugiere desgaste o heridas emocionales; si es ajena, culpa o conflicto. El contexto y la cantidad marcan si es advertencia o fortaleza.