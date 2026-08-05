Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 5 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 2795 (Anteojos) y las letras son: N R S X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 5 de agosto

1° 2795 11° 4581 2° 2184 12° 5129 3° 3422 13° 1702 4° 2356 14° 3285 5° 6575 15° 5156 6° 7774 16° 6569 7° 2316 17° 4950 8° 2142 18° 8300 9° 4333 19° 8651 10° 6262 20° 6059

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 5 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 5 de agosto. A la cabeza salió el número 7518 - Sangre.

1° 7518 11° 6221 2° 1755 12° 6045 3° 6528 13° 2414 4° 5521 14° 4932 5° 1536 15° 0329 6° 2348 16° 8802 7° 6128 17° 0976 8° 4677 18° 9652 9° 8585 19° 3433 10° 7130 20° 2482

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos suele simbolizar la necesidad de ver una situación con mayor claridad, obtener perspectiva o enfocarse en los detalles. Puede indicar búsqueda de comprensión y deseo de tomar decisiones informadas.

Si los anteojos están limpios o nuevos, sugieren claridad y nuevas ideas; si están rotos o perdidos, reflejan confusión, malentendidos o inseguridad. También puede señalar que requieres ayuda o consejo para interpretar mejor lo que ocurre.

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre suele representar energía vital, pasión y cambios profundos. También puede aludir a renovación tras una pérdida.

Si la sangre es tuya, sugiere desgaste o heridas emocionales; si es ajena, culpa o conflicto. El contexto y la cantidad marcan si es advertencia o fortaleza.