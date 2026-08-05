Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 5 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3950 (El Pan) y las letras son: B N N P.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 5 de agosto

1° 3950 11° 9914 2° 6949 12° 5814 3° 4565 13° 9888 4° 1573 14° 1644 5° 6052 15° 2868 6° 4027 16° 0329 7° 1282 17° 0738 8° 2603 18° 9880 9° 6546 19° 9538 10° 9775 20° 1816

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 5 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 5 de agosto. A la cabeza salió el número 9123 - Cocinero.

1° 9123 11° 2304 2° 6905 12° 8561 3° 2838 13° 6164 4° 5003 14° 9319 5° 5287 15° 2595 6° 9621 16° 7490 7° 3451 17° 6659 8° 0741 18° 5957 9° 4010 19° 4120 10° 3559 20° 9941

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con El Pan suele simbolizar sustento, abundancia y seguridad; indica que tus necesidades básicas están cubiertas o pronto lo estarán.

Si el pan aparece duro, escaso o mohoso, sugiere carencias o preocupaciones; compartirlo apunta a generosidad, unión y apoyo mutuo.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad, organización y la capacidad de transformar ideas en resultados. También sugiere el deseo de nutrir vínculos y cuidar tu bienestar.

Si cocina con calma y la comida sale bien, indica éxito y buen manejo de recursos. Si hay caos o platos quemados, advierte estrés, presión por expectativas o falta de preparación.