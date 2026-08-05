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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 5 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3950 (El Pan) y las letras son: B N N P.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 5 de agosto

 1°3950 11°9914 
 6949  12°5814
 3°4565  13°9888 
 1573  14°1644 
 6052  15°2868 
 6°4027  16°0329
 1282  17°0738 
 2603  18°9880 
 6546  19°9538 
 10°9775  20°1816 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 5 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 5 de agosto. A la cabeza salió el número 9123 - Cocinero.

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 1°9123 11°2304 
 6905   12°8561
 3°2838  13°6164 
 5003  14°9319 
 5287  15°2595 
 6°9621  16°7490
 3451  17°6659 
 0741  18°5957 
 4010  19°4120 
 10°3559  20°9941 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con El Pan suele simbolizar sustento, abundancia y seguridad; indica que tus necesidades básicas están cubiertas o pronto lo estarán.

Si el pan aparece duro, escaso o mohoso, sugiere carencias o preocupaciones; compartirlo apunta a generosidad, unión y apoyo mutuo.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad, organización y la capacidad de transformar ideas en resultados. También sugiere el deseo de nutrir vínculos y cuidar tu bienestar.

Si cocina con calma y la comida sale bien, indica éxito y buen manejo de recursos. Si hay caos o platos quemados, advierte estrés, presión por expectativas o falta de preparación.