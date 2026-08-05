Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 5 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1771 (Excremento) y las letras son: E E O J.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 5 de agosto

1° 1771 11° 8032 2° 8938 12° 5048 3° 7891 13° 8012 4° 5167 14° 4172 5° 3188 15° 7769 6° 6270 16° 6865 7° 2401 17° 1166 8° 2749 18° 9499 9° 2184 19° 8651 10° 5129 20° 2695

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 5 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 5 de agosto. A la cabeza salió el número 4258 - Ahogado.

1° 4258 11° 1669 2° 0415 12° 1531 3° 0067 13° 6470 4° 4289 14° 0230 5° 2402 15° 3421 6° 0658 16° 8438 7° 7801 17° 3539 8° 1324 18° 0563 9° 8087 19° 4387 10° 3833 20° 3703

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar dinero, oportunidades y liberación de cargas. Indica que algo negativo puede transformarse en un recurso útil.

También puede reflejar vergüenza, desorden o necesidad de poner límites. El contexto y tus emociones en el sueño afinan su significado.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con un ahogado suele indicar que te sientes abrumado por emociones o situaciones que te superan. También refleja miedo a perder el control o a no poder salir a flote.

Ver a un ahogado puede simbolizar el final de una etapa o emociones reprimidas que buscan liberarse; rescatarlo sugiere recuperación y superación. El contexto y lo que sientes en el sueño afinan el significado.