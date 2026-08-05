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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 5 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1771 (Excremento) y las letras son: E E O J.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 5 de agosto

 1°1771 11°8032 
 8938  12°5048
 3°7891  13°8012 
 5167  14°4172 
 3188  15°7769 
 6°6270  16°6865
 2401  17°1166 
 2749  18°9499 
 2184  19°8651 
 10°5129  20°2695 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 5 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 5 de agosto. A la cabeza salió el número 4258 - Ahogado.

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 1°4258 11°1669 
 0415   12°1531
 3°0067  13°6470 
 4289  14°0230 
 2402  15°3421 
 6°0658  16°8438
 7801  17°3539 
 1324  18°0563 
 8087  19°4387 
 10°3833  20°3703 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar dinero, oportunidades y liberación de cargas. Indica que algo negativo puede transformarse en un recurso útil.

También puede reflejar vergüenza, desorden o necesidad de poner límites. El contexto y tus emociones en el sueño afinan su significado.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con un ahogado suele indicar que te sientes abrumado por emociones o situaciones que te superan. También refleja miedo a perder el control o a no poder salir a flote.

Ver a un ahogado puede simbolizar el final de una etapa o emociones reprimidas que buscan liberarse; rescatarlo sugiere recuperación y superación. El contexto y lo que sientes en el sueño afinan el significado.