La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 29 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6578 (Ramera) y las letras son: P Q T W.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 29 de julio

1° 6578 11° 4113 2° 9199 12° 9734 3° 8583 13° 9925 4° 8944 14° 7708 5° 7905 15° 7586 6° 3516 16° 7078 7° 7749 17° 1552 8° 6590 18° 0384 9° 8861 19° 0146 10° 7503 20° 8992

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 29 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 29 de julio. A la cabeza salió el número 0092 - El Médico.

1° 0092 11° 3615 2° 5555 12° 6123 3° 1188 13° 1913 4° 8118 14° 9060 5° 2029 15° 6864 6° 6258 16° 5046 7° 1386 17° 5275 8° 9904 18° 3714 9° 7410 19° 1608 10° 6383 20° 0506

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con “ramera” suele reflejar juicios sociales, culpa o conflictos con el deseo y los límites personales. Son interpretaciones simbólicas, no literales ni predictivas; el sentido depende de lo que sentiste en el sueño.

También puede señalar búsqueda de validación, autoimagen o poder de atracción, así como necesidad de poner límites y respetarte. Observa quién era la figura, tu rol y el contexto para descifrar el mensaje personal.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico simboliza necesidad de sanación, cuidado y orientación. También refleja inquietudes de salud o deseo de mejorar hábitos.

Si el médico es cercano, indica apertura a recibir ayuda; si es frío o severo, sugiere miedo al diagnóstico o dudas ante decisiones importantes.