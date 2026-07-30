En esta noticia

La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 29 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6578 (Ramera) y las letras son: P Q T W.

Te puede interesar

Es oficial | Estados Unidos, Canadá y España prohíben el ingreso al país de ciudadanos que no hayan completado este trámite con su pasaporte

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 29 de julio

 1°6578 11°4113 
 9199  12°9734
 3°8583  13°9925 
 8944  14°7708 
 7905  15°7586 
 6°3516  16°7078
 7749  17°1552 
 6590  18°0384 
 8861  19°0146 
 10°7503  20°8992 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 29 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 29 de julio. A la cabeza salió el número 0092 - El Médico.

Te puede interesar

Ni vinagre ni bicarbonato: el método para eliminar el sarro de las canillas y del inodoro al instante
 1°0092 11°3615 
 5555   12°6123
 3°1188  13°1913 
 8118  14°9060 
 2029  15°6864 
 6°6258  16°5046
 1386  17°5275 
 9904  18°3714 
 7410  19°1608 
 10°6383  20°0506 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

Te puede interesar

Hallazgo mundial | La NASA envió una misión tripulada a Marte y el resultado sorprendió a la ciencia

Te puede interesar

La alarmante advertencia de Elon Musk sobre la próxima gran escasez para la humanidad: no será de agua

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con “ramera” suele reflejar juicios sociales, culpa o conflictos con el deseo y los límites personales. Son interpretaciones simbólicas, no literales ni predictivas; el sentido depende de lo que sentiste en el sueño.

También puede señalar búsqueda de validación, autoimagen o poder de atracción, así como necesidad de poner límites y respetarte. Observa quién era la figura, tu rol y el contexto para descifrar el mensaje personal.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico simboliza necesidad de sanación, cuidado y orientación. También refleja inquietudes de salud o deseo de mejorar hábitos.

Si el médico es cercano, indica apertura a recibir ayuda; si es frío o severo, sugiere miedo al diagnóstico o dudas ante decisiones importantes.