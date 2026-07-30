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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 29 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6578 (Ramera) y las letras son: P Q T W.
Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 29 de julio
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|6578
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|4113
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|9199
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|9734
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|8583
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|9925
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|8944
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|7708
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|7905
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|7586
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|3516
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|7749
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|1552
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|6590
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|0384
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|8861
|19°
|0146
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|7503
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|8992
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 29 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 29 de julio. A la cabeza salió el número 0092 - El Médico.
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|0092
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|3615
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|5555
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|6123
|3°
|1188
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|1913
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|8118
|14°
|9060
|5°
|2029
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|6864
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|6258
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|5046
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|1386
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|7410
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|1608
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|6383
|20°
|0506
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con ramera?
Soñar con “ramera” suele reflejar juicios sociales, culpa o conflictos con el deseo y los límites personales. Son interpretaciones simbólicas, no literales ni predictivas; el sentido depende de lo que sentiste en el sueño.
También puede señalar búsqueda de validación, autoimagen o poder de atracción, así como necesidad de poner límites y respetarte. Observa quién era la figura, tu rol y el contexto para descifrar el mensaje personal.
¿Qué significa soñar con el médico?
Soñar con El Médico simboliza necesidad de sanación, cuidado y orientación. También refleja inquietudes de salud o deseo de mejorar hábitos.
Si el médico es cercano, indica apertura a recibir ayuda; si es frío o severo, sugiere miedo al diagnóstico o dudas ante decisiones importantes.