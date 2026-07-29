La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 29 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 7054 (La Vaca) y las letras son: F N R R.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 29 de julio

1° 7054 11° 0294 2° 0911 12° 3821 3° 2964 13° 7759 4° 3561 14° 4013 5° 2601 15° 0492 6° 0445 16° 2829 7° 2528 17° 8408 8° 3971 18° 7928 9° 6848 19° 9468 10° 7531 20° 6956

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 29 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 29 de julio. A la cabeza salió el número 6547 - Muerto.

1° 6547 11° 4781 2° 0011 12° 4264 3° 3976 13° 4782 4° 5295 14° 9154 5° 7306 15° 9157 6° 0902 16° 3441 7° 1536 17° 6749 8° 7870 18° 0850 9° 6393 19° 8595 10° 2609 20° 6874

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con la vaca suele simbolizar abundancia, nutrición y estabilidad; puede anunciar tiempos de cosecha, apoyo familiar y seguridad material.

También invita a la paciencia y al arraigo y a cuidar el cuerpo; si aparece negativa, advierte sobre pasividad, rutina o desaprovechar recursos.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cambios y cierres: el fin de una etapa y el inicio de una transformación personal.

También puede reflejar duelo o emociones no resueltas, más que un presagio literal, indicando la necesidad de honrar el pasado y seguir adelante.