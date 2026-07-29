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La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 29 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 7054 (La Vaca) y las letras son: F N R R.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 29 de julio

 1°7054 11°0294 
 0911  12°3821
 3°2964  13°7759 
 3561  14°4013 
 2601  15°0492 
 6°0445  16°2829
 2528  17°8408 
 3971  18°7928 
 6848  19°9468 
 10°7531  20°6956 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 29 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 29 de julio. A la cabeza salió el número 6547 - Muerto.

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 1°6547 11°4781 
 0011   12°4264
 3°3976  13°4782 
 5295  14°9154 
 7306  15°9157 
 6°0902  16°3441
 1536  17°6749 
 7870  18°0850 
 6393  19°8595 
 10°2609  20°6874 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con la vaca suele simbolizar abundancia, nutrición y estabilidad; puede anunciar tiempos de cosecha, apoyo familiar y seguridad material.

También invita a la paciencia y al arraigo y a cuidar el cuerpo; si aparece negativa, advierte sobre pasividad, rutina o desaprovechar recursos.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cambios y cierres: el fin de una etapa y el inicio de una transformación personal.

También puede reflejar duelo o emociones no resueltas, más que un presagio literal, indicando la necesidad de honrar el pasado y seguir adelante.