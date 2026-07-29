Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 29 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1762 (Inundación) y las letras son: O O G J.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 29 de julio

1° 1762 11° 3818 2° 9535 12° 5246 3° 0082 13° 2487 4° 6512 14° 4034 5° 7165 15° 4061 6° 9468 16° 6864 7° 8289 17° 9827 8° 6073 18° 5938 9° 4625 19° 2675 10° 4728 20° 5379

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 29 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 29 de julio. A la cabeza salió el número 8795 - Anteojos.

1° 8795 11° 7041 2° 0978 12° 5315 3° 4594 13° 5456 4° 7192 14° 5475 5° 1433 15° 5704 6° 6376 16° 7692 7° 8203 17° 0643 8° 9451 18° 9275 9° 0806 19° 4506 10° 2821 20° 3174

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con una inundación suele reflejar emociones desbordadas y una sensación de perder el control. Puede indicar que una situación te supera o que temes consecuencias inevitables.

También puede simbolizar limpieza y renovación, dejando atrás lo viejo para empezar de nuevo. La clave está en cómo te sentías y en qué tan dañina o contenida era el agua en el sueño.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con Anteojos suele simbolizar búsqueda de claridad y enfoque. Indica necesidad de ver una situación con más objetividad o de obtener información para decidir mejor.

Anteojos limpios o adecuados sugieren comprensión y buen juicio; rotos, sucios o perdidos señalan confusión, sesgos o miedo a equivocarse. Ponérselos puede representar apertura a consejos o aprendizaje.