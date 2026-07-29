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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 29 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1762 (Inundación) y las letras son: O O G J.
Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 29 de julio
|1°
|1762
|11°
|3818
|2°
|9535
|12°
|5246
|3°
|0082
|13°
|2487
|4°
|6512
|14°
|4034
|5°
|7165
|15°
|4061
|6°
|9468
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|6864
|7°
|8289
|17°
|9827
|8°
|6073
|18°
|5938
|9°
|4625
|19°
|2675
|10°
|4728
|20°
|5379
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 29 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 29 de julio. A la cabeza salió el número 8795 - Anteojos.
|1°
|8795
|11°
|7041
|2°
|0978
|12°
|5315
|3°
|4594
|13°
|5456
|4°
|7192
|14°
|5475
|5°
|1433
|15°
|5704
|6°
|6376
|16°
|7692
|7°
|8203
|17°
|0643
|8°
|9451
|18°
|9275
|9°
|0806
|19°
|4506
|10°
|2821
|20°
|3174
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con inundación?
Soñar con una inundación suele reflejar emociones desbordadas y una sensación de perder el control. Puede indicar que una situación te supera o que temes consecuencias inevitables.
También puede simbolizar limpieza y renovación, dejando atrás lo viejo para empezar de nuevo. La clave está en cómo te sentías y en qué tan dañina o contenida era el agua en el sueño.
¿Qué significa soñar con anteojos?
Soñar con Anteojos suele simbolizar búsqueda de claridad y enfoque. Indica necesidad de ver una situación con más objetividad o de obtener información para decidir mejor.
Anteojos limpios o adecuados sugieren comprensión y buen juicio; rotos, sucios o perdidos señalan confusión, sesgos o miedo a equivocarse. Ponérselos puede representar apertura a consejos o aprendizaje.