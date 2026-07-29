La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 29 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1916 (Anillo) y las letras son: K S W Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 29 de julio

1° 1916 11° 5768 2° 8678 12° 7650 3° 4997 13° 2961 4° 9875 14° 3352 5° 9199 15° 5801 6° 6031 16° 0756 7° 4908 17° 0960 8° 7524 18° 4679 9° 8191 19° 7978 10° 8417 20° 9363

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 29 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 29 de julio. A la cabeza salió el número 6459 - Las Plantas.

1° 6459 11° 5983 2° 2195 12° 5032 3° 7231 13° 6821 4° 8461 14° 6287 5° 6884 15° 0797 6° 0732 16° 7255 7° 7002 17° 4155 8° 9933 18° 6754 9° 3364 19° 8698 10° 8311 20° 3921

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión y ciclos. Un anillo brillante o que recibes indica estabilidad, acuerdos favorables o avances en relaciones y proyectos.

Si el anillo está roto, se pierde o aprieta, refleja dudas, tensiones o miedo al compromiso. También puede alertar sobre promesas incumplidas, celos o la necesidad de revisar expectativas.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con Las Plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y conexión con la naturaleza. Plantas verdes y sanas anuncian bienestar, oportunidades y prosperidad.

Plantas marchitas o descuidadas pueden señalar falta de energía, estancamiento o necesidad de atender emociones y hábitos. El sueño invita a nutrir proyectos y cuidar la salud interior.