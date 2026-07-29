En esta noticia

La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 29 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1916 (Anillo) y las letras son: K S W Z.

Te puede interesar

Es oficial | Estados Unidos, Canadá y España prohíben el ingreso al país de ciudadanos que no hayan completado este trámite con su pasaporte

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 29 de julio

 1°1916 11°5768 
 8678  12°7650
 3°4997  13°2961 
 9875  14°3352 
 9199  15°5801 
 6°6031  16°0756
 4908  17°0960 
 7524  18°4679 
 8191  19°7978 
 10°8417  20°9363 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 29 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 29 de julio. A la cabeza salió el número 6459 - Las Plantas.

Te puede interesar

Ni vinagre ni bicarbonato: el método para eliminar el sarro de las canillas y del inodoro al instante
 1°6459 11°5983 
 2195   12°5032
 3°7231  13°6821 
 8461  14°6287 
 6884  15°0797 
 6°0732  16°7255
 7002  17°4155 
 9933  18°6754 
 3364  19°8698 
 10°8311  20°3921 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

Te puede interesar

Hallazgo mundial | La NASA envió una misión tripulada a Marte y el resultado sorprendió a la ciencia

Te puede interesar

La alarmante advertencia de Elon Musk sobre la próxima gran escasez para la humanidad: no será de agua

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión y ciclos. Un anillo brillante o que recibes indica estabilidad, acuerdos favorables o avances en relaciones y proyectos.

Si el anillo está roto, se pierde o aprieta, refleja dudas, tensiones o miedo al compromiso. También puede alertar sobre promesas incumplidas, celos o la necesidad de revisar expectativas.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con Las Plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y conexión con la naturaleza. Plantas verdes y sanas anuncian bienestar, oportunidades y prosperidad.

Plantas marchitas o descuidadas pueden señalar falta de energía, estancamiento o necesidad de atender emociones y hábitos. El sueño invita a nutrir proyectos y cuidar la salud interior.