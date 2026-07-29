En esta noticia
La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 29 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1916 (Anillo) y las letras son: K S W Z.
Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 29 de julio
|1°
|1916
|11°
|5768
|2°
|8678
|12°
|7650
|3°
|4997
|13°
|2961
|4°
|9875
|14°
|3352
|5°
|9199
|15°
|5801
|6°
|6031
|16°
|0756
|7°
|4908
|17°
|0960
|8°
|7524
|18°
|4679
|9°
|8191
|19°
|7978
|10°
|8417
|20°
|9363
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 29 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 29 de julio. A la cabeza salió el número 6459 - Las Plantas.
|1°
|6459
|11°
|5983
|2°
|2195
|12°
|5032
|3°
|7231
|13°
|6821
|4°
|8461
|14°
|6287
|5°
|6884
|15°
|0797
|6°
|0732
|16°
|7255
|7°
|7002
|17°
|4155
|8°
|9933
|18°
|6754
|9°
|3364
|19°
|8698
|10°
|8311
|20°
|3921
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con anillo?
Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión y ciclos. Un anillo brillante o que recibes indica estabilidad, acuerdos favorables o avances en relaciones y proyectos.
Si el anillo está roto, se pierde o aprieta, refleja dudas, tensiones o miedo al compromiso. También puede alertar sobre promesas incumplidas, celos o la necesidad de revisar expectativas.
¿Qué significa soñar con las plantas?
Soñar con Las Plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y conexión con la naturaleza. Plantas verdes y sanas anuncian bienestar, oportunidades y prosperidad.
Plantas marchitas o descuidadas pueden señalar falta de energía, estancamiento o necesidad de atender emociones y hábitos. El sueño invita a nutrir proyectos y cuidar la salud interior.