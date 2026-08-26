La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 26 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 4993 (Enamorado) y las letras son: U G R Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 26 de agosto

1° 4993 11° 2034 2° 0189 12° 1476 3° 8066 13° 2793 4° 0113 14° 8866 5° 5896 15° 5375 6° 6607 16° 7502 7° 6978 17° 7203 8° 2507 18° 4666 9° 1999 19° 8702 10° 6173 20° 7127

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 26 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 26 de agosto. A la cabeza salió el número 3414 - Borracho.

1° 3414 11° 9031 2° 5756 12° 2638 3° 6427 13° 5521 4° 4194 14° 6926 5° 1380 15° 5999 6° 1346 16° 8513 7° 7903 17° 2388 8° 4340 18° 9036 9° 3959 19° 2007 10° 6813 20° 6460

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con Enamorado suele señalar deseo de conexión, ilusión y necesidad de afecto en tu vida.

También puede alertar sobre idealización o dependencia, invitándote a equilibrar la fantasía con la realidad.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho suele reflejar pérdida de control, impulsividad o dificultad para manejar emociones y límites.

También puede señalar influencias negativas a tu alrededor o la necesidad de recuperar claridad y orden en una situación confusa.