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La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 26 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 4993 (Enamorado) y las letras son: U G R Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 26 de agosto

 1°4993 11°2034 
 0189  12°1476
 3°8066  13°2793 
 0113  14°8866 
 5896  15°5375 
 6°6607  16°7502
 6978  17°7203 
 2507  18°4666 
 1999  19°8702 
 10°6173  20°7127 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 26 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 26 de agosto. A la cabeza salió el número 3414 - Borracho.

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 1°3414 11°9031 
 5756   12°2638
 3°6427  13°5521 
 4194  14°6926 
 1380  15°5999 
 6°1346  16°8513
 7903  17°2388 
 4340  18°9036 
 3959  19°2007 
 10°6813  20°6460 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con Enamorado suele señalar deseo de conexión, ilusión y necesidad de afecto en tu vida.

También puede alertar sobre idealización o dependencia, invitándote a equilibrar la fantasía con la realidad.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho suele reflejar pérdida de control, impulsividad o dificultad para manejar emociones y límites.

También puede señalar influencias negativas a tu alrededor o la necesidad de recuperar claridad y orden en una situación confusa.