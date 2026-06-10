En esta noticia

Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 9 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 0364 (Llanto) y las letras son: D K Y Y.

Te puede interesar

Poner bicarbonato en los rieles de las ventanas: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos en limpieza

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 9 de junio

 1°0364 11°4532 
 8171  12°5901
 3°5650  13°9152 
 5031  14°4952 
 0373  15°0088 
 6°6761  16°9539
 1701  17°2642 
 4288  18°9938 
 9356  19°8073 
 10°3166  20°4893 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 9 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 9 de junio. A la cabeza salió el número 9861 - Escopeta.

Te puede interesar

La obra más ambiciosa de América Latina: el túnel de 14 km que unirá Argentina y Chile bajo la Cordillera y eliminará la dependencia al clima
 1°9861 11°6846 
 8871   12°4638
 3°5679  13°2823 
 0889  14°6447 
 1760  15°1637 
 6°7015  16°0604
 9878  17°4943 
 6785  18°5999 
 3777  19°8199 
 10°8226  20°5857 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

Te puede interesar

Salto tecnológico para la humanidad: científicos descubrieron cómo viajar a Marte en solo 30 días

Te puede interesar

Construirán el puente más importante de Sudamérica que conectará la frontera con Brasil y beneficiará a millones de turistas

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto suele simbolizar liberación emocional y necesidad de desahogo. Indica que tu mente está procesando estrés, tristeza o un duelo pendiente.

Si el llanto trae alivio, sugiere sanación y cierre; si genera angustia, señala vulnerabilidad o falta de apoyo. Ver a otros llorar puede alertar sobre empatía necesaria y cuidados en tus relaciones.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta simboliza poder, protección y la necesidad de marcar límites. También puede reflejar tensión interna que requiere autocontrol.

Si disparas, sugiere impulsividad o temor a perder el control; si solo la ves, indica alerta y cautela ante posibles conflictos. El contexto y tus emociones afinan el significado.