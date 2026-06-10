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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 9 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 0364 (Llanto) y las letras son: D K Y Y.
Resultados de la Quiniela Nacional del martes 9 de junio
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|0364
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|4532
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|8171
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|5650
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|5031
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|9356
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|3166
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|4893
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 9 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 9 de junio. A la cabeza salió el número 9861 - Escopeta.
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|9861
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|6846
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|5679
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|2823
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|0889
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|6447
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|1760
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|1637
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|7015
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|0604
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|9878
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|5857
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con llanto?
Soñar con llanto suele simbolizar liberación emocional y necesidad de desahogo. Indica que tu mente está procesando estrés, tristeza o un duelo pendiente.
Si el llanto trae alivio, sugiere sanación y cierre; si genera angustia, señala vulnerabilidad o falta de apoyo. Ver a otros llorar puede alertar sobre empatía necesaria y cuidados en tus relaciones.
¿Qué significa soñar con escopeta?
Soñar con una escopeta simboliza poder, protección y la necesidad de marcar límites. También puede reflejar tensión interna que requiere autocontrol.
Si disparas, sugiere impulsividad o temor a perder el control; si solo la ves, indica alerta y cautela ante posibles conflictos. El contexto y tus emociones afinan el significado.