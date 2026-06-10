Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 9 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 0364 (Llanto) y las letras son: D K Y Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 9 de junio

1° 0364 11° 4532 2° 8171 12° 5901 3° 5650 13° 9152 4° 5031 14° 4952 5° 0373 15° 0088 6° 6761 16° 9539 7° 1701 17° 2642 8° 4288 18° 9938 9° 9356 19° 8073 10° 3166 20° 4893

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 9 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 9 de junio. A la cabeza salió el número 9861 - Escopeta.

1° 9861 11° 6846 2° 8871 12° 4638 3° 5679 13° 2823 4° 0889 14° 6447 5° 1760 15° 1637 6° 7015 16° 0604 7° 9878 17° 4943 8° 6785 18° 5999 9° 3777 19° 8199 10° 8226 20° 5857

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto suele simbolizar liberación emocional y necesidad de desahogo. Indica que tu mente está procesando estrés, tristeza o un duelo pendiente.

Si el llanto trae alivio, sugiere sanación y cierre; si genera angustia, señala vulnerabilidad o falta de apoyo. Ver a otros llorar puede alertar sobre empatía necesaria y cuidados en tus relaciones.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta simboliza poder, protección y la necesidad de marcar límites. También puede reflejar tensión interna que requiere autocontrol.

Si disparas, sugiere impulsividad o temor a perder el control; si solo la ves, indica alerta y cautela ante posibles conflictos. El contexto y tus emociones afinan el significado.