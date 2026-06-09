Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 9 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8786 (El Humo) y las letras son: M P T W.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 9 de junio

1° 8786 11° 4365 2° 4022 12° 7587 3° 0572 13° 7849 4° 9453 14° 7197 5° 4351 15° 9743 6° 9879 16° 8837 7° 2548 17° 6971 8° 7819 18° 0050 9° 9667 19° 2066 10° 3925 20° 1345

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 9 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 9 de junio. A la cabeza salió el número 2434 - La Cabeza.

1° 2434 11° 7802 2° 7677 12° 3744 3° 9647 13° 6621 4° 2178 14° 6713 5° 3982 15° 9179 6° 3397 16° 9620 7° 1312 17° 5629 8° 3679 18° 5234 9° 6288 19° 2474 10° 0213 20° 0137

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo suele indicar confusión, señales veladas o situaciones que no ves con claridad. También puede apuntar a emociones reprimidas o a la necesidad de tomar distancia para comprender mejor.

El color y la densidad orientan el mensaje: humo blanco sugiere alivio o purificación; humo oscuro y espeso advierte de estrés, engaños o riesgos. Si te asfixia, refleja ansiedad o saturación mental.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con la cabeza suele aludir a la mente, la identidad y el control. Puede señalar necesidad de claridad, ordenar ideas y tomar decisiones desde la razón.

El estado de la cabeza cambia el sentido: dolor o heridas indican estrés o sobrecarga; cabeza grande, ambición o ego; pequeña, inseguridad; limpia y firme, enfoque y liderazgo.