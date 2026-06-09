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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 9 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8786 (El Humo) y las letras son: M P T W.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 9 de junio

 1°8786 11°4365 
 4022  12°7587
 3°0572  13°7849 
 9453  14°7197 
 4351  15°9743 
 6°9879  16°8837
 2548  17°6971 
 7819  18°0050 
 9667  19°2066 
 10°3925  20°1345 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 9 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 9 de junio. A la cabeza salió el número 2434 - La Cabeza.

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 1°2434 11°7802 
 7677   12°3744
 3°9647  13°6621 
 2178  14°6713 
 3982  15°9179 
 6°3397  16°9620
 1312  17°5629 
 3679  18°5234 
 6288  19°2474 
 10°0213  20°0137 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo suele indicar confusión, señales veladas o situaciones que no ves con claridad. También puede apuntar a emociones reprimidas o a la necesidad de tomar distancia para comprender mejor.

El color y la densidad orientan el mensaje: humo blanco sugiere alivio o purificación; humo oscuro y espeso advierte de estrés, engaños o riesgos. Si te asfixia, refleja ansiedad o saturación mental.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con la cabeza suele aludir a la mente, la identidad y el control. Puede señalar necesidad de claridad, ordenar ideas y tomar decisiones desde la razón.

El estado de la cabeza cambia el sentido: dolor o heridas indican estrés o sobrecarga; cabeza grande, ambición o ego; pequeña, inseguridad; limpia y firme, enfoque y liderazgo.