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Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 9 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8526 (La Misa) y las letras son: C M P Q.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 9 de junio

 1°8526 11°2236 
 4090  12°1403
 3°2018  13°9113 
 3895  14°7634 
 7264  15°6028 
 6°3292  16°1024
 9890  17°8207 
 8830  18°9408 
 8709  19°8487 
 10°2694  20°5319 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 9 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 9 de junio. A la cabeza salió el número 9409 - Arroyo.

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 1°9409 11°9068 
 3513   12°8854
 3°2410  13°0953 
 4667  14°8439 
 9710  15°1981 
 6°7656  16°0595
 0009  17°2698 
 1071  18°1079 
 1144  19°8926 
 10°6104  20°3012 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los jugadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con la Misa suele reflejar una búsqueda de guía espiritual, consuelo o pertenencia a una comunidad. También puede señalar el deseo de reconciliación, perdón o renovación de valores.

Si en el sueño hay paz y recogimiento, indica armonía interior y compromiso con tus principios. Si hay incomodidad o distracción, sugiere culpa, distancia de tus creencias o necesidad de replantear rutinas y prioridades.

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo suele simbolizar calma, renovación y el fluir de las emociones. Puede indicar que estás liberando cargas y encontrando claridad interior.

Un arroyo claro sugiere paz y avances; uno turbio o desbordado refleja confusión, tensiones o retos emocionales que conviene atender con paciencia.