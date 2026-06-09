Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 9 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8526 (La Misa) y las letras son: C M P Q.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 9 de junio

1° 8526 11° 2236 2° 4090 12° 1403 3° 2018 13° 9113 4° 3895 14° 7634 5° 7264 15° 6028 6° 3292 16° 1024 7° 9890 17° 8207 8° 8830 18° 9408 9° 8709 19° 8487 10° 2694 20° 5319

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 9 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 9 de junio. A la cabeza salió el número 9409 - Arroyo.

1° 9409 11° 9068 2° 3513 12° 8854 3° 2410 13° 0953 4° 4667 14° 8439 5° 9710 15° 1981 6° 7656 16° 0595 7° 0009 17° 2698 8° 1071 18° 1079 9° 1144 19° 8926 10° 6104 20° 3012

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los jugadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con la Misa suele reflejar una búsqueda de guía espiritual, consuelo o pertenencia a una comunidad. También puede señalar el deseo de reconciliación, perdón o renovación de valores.

Si en el sueño hay paz y recogimiento, indica armonía interior y compromiso con tus principios. Si hay incomodidad o distracción, sugiere culpa, distancia de tus creencias o necesidad de replantear rutinas y prioridades.

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo suele simbolizar calma, renovación y el fluir de las emociones. Puede indicar que estás liberando cargas y encontrando claridad interior.

Un arroyo claro sugiere paz y avances; uno turbio o desbordado refleja confusión, tensiones o retos emocionales que conviene atender con paciencia.