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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 9 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 0215 (Niña Bonita) y las letras son: A K M N.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 9 de junio

 1°0215 11°1381 
 1605  12°0349
 3°1123  13°8427 
 2395  14°8643 
 1157  15°4421 
 6°4526  16°6295
 4617  17°9287 
 0146  18°7430 
 8216  19°2345 
 10°4461  20°2651 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 9 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 9 de junio. A la cabeza salió el número 4548 - Muerto que habla.

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 1°4548 11°8109 
 4326   12°0515
 3°1975  13°4538 
 2654  14°8778 
 3033  15°4305 
 6°8872  16°3104
 2237  17°6231 
 1496  18°7177 
 5780  19°7314 
 10°7122  20°1832 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con una niña bonita suele reflejar inocencia, pureza y nuevos comienzos, además de ternura y deseo de cuidar o ser cuidado.

Según el contexto, puede señalar idealización o necesidad de sanar tu niño interior; si sonríe augura bienestar y si está distante alerta sobre inseguridades.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele reflejar mensajes pendientes, duelo no resuelto o necesidad de cerrar ciclos. A veces es tu voz interior pidiéndote atender un asunto importante.

Si el tono del mensaje es sereno, indica guía o reconciliación; si es inquietante, señala culpas, miedos o advertencias sobre decisiones actuales. La clave está en lo que dice y en cómo te sientes en el sueño.