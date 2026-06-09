En esta noticia
Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 9 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 0215 (Niña Bonita) y las letras son: A K M N.
Resultados de la Quiniela Nacional del martes 9 de junio
|1°
|0215
|11°
|1381
|2°
|1605
|12°
|0349
|3°
|1123
|13°
|8427
|4°
|2395
|14°
|8643
|5°
|1157
|15°
|4421
|6°
|4526
|16°
|6295
|7°
|4617
|17°
|9287
|8°
|0146
|18°
|7430
|9°
|8216
|19°
|2345
|10°
|4461
|20°
|2651
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 9 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 9 de junio. A la cabeza salió el número 4548 - Muerto que habla.
|1°
|4548
|11°
|8109
|2°
|4326
|12°
|0515
|3°
|1975
|13°
|4538
|4°
|2654
|14°
|8778
|5°
|3033
|15°
|4305
|6°
|8872
|16°
|3104
|7°
|2237
|17°
|6231
|8°
|1496
|18°
|7177
|9°
|5780
|19°
|7314
|10°
|7122
|20°
|1832
¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?
Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.
También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.
¿Qué significa soñar con niña bonita?
Soñar con una niña bonita suele reflejar inocencia, pureza y nuevos comienzos, además de ternura y deseo de cuidar o ser cuidado.
Según el contexto, puede señalar idealización o necesidad de sanar tu niño interior; si sonríe augura bienestar y si está distante alerta sobre inseguridades.
¿Qué significa soñar con muerto que habla?
Soñar con un muerto que habla suele reflejar mensajes pendientes, duelo no resuelto o necesidad de cerrar ciclos. A veces es tu voz interior pidiéndote atender un asunto importante.
Si el tono del mensaje es sereno, indica guía o reconciliación; si es inquietante, señala culpas, miedos o advertencias sobre decisiones actuales. La clave está en lo que dice y en cómo te sientes en el sueño.