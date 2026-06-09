Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 9 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 0215 (Niña Bonita) y las letras son: A K M N.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 9 de junio

1° 0215 11° 1381 2° 1605 12° 0349 3° 1123 13° 8427 4° 2395 14° 8643 5° 1157 15° 4421 6° 4526 16° 6295 7° 4617 17° 9287 8° 0146 18° 7430 9° 8216 19° 2345 10° 4461 20° 2651

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 9 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 9 de junio. A la cabeza salió el número 4548 - Muerto que habla.

1° 4548 11° 8109 2° 4326 12° 0515 3° 1975 13° 4538 4° 2654 14° 8778 5° 3033 15° 4305 6° 8872 16° 3104 7° 2237 17° 6231 8° 1496 18° 7177 9° 5780 19° 7314 10° 7122 20° 1832

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con una niña bonita suele reflejar inocencia, pureza y nuevos comienzos, además de ternura y deseo de cuidar o ser cuidado.

Según el contexto, puede señalar idealización o necesidad de sanar tu niño interior; si sonríe augura bienestar y si está distante alerta sobre inseguridades.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele reflejar mensajes pendientes, duelo no resuelto o necesidad de cerrar ciclos. A veces es tu voz interior pidiéndote atender un asunto importante.

Si el tono del mensaje es sereno, indica guía o reconciliación; si es inquietante, señala culpas, miedos o advertencias sobre decisiones actuales. La clave está en lo que dice y en cómo te sientes en el sueño.