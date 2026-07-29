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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 28 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3852 (Madre e hijo) y las letras son: J N V X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 28 de julio

 1°3852 11°8227 
 1612  12°1348
 3°9859  13°4798 
 8031  14°0607 
 6638  15°2779 
 6°0304  16°9083
 8514  17°7090 
 1211  18°3460 
 5709  19°6075 
 10°9998  20°2999 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 28 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 28 de julio. A la cabeza salió el número 0313 - La Yeta.

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 1°0313 11°4338 
 9453   12°9099
 3°2160  13°7429 
 8975  14°3124 
 1463  15°7497 
 6°7614  16°3446
 5811  17°4033 
 6458  18°0676 
 5180  19°1158 
 10°3304  20°1995 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

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¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele reflejar protección, amor incondicional y el vínculo familiar. Indica necesidades de cuidado, seguridad o reconciliación emocional.

También puede aludir a nuevas etapas, responsabilidad y crecimiento personal. Si hay tensión en el sueño, sugiere miedos a la pérdida o conflictos no resueltos.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta suele asociarse a temores a la mala suerte y a la sensación de que algo puede salir mal. Refleja ansiedad por contratiempos, creencias negativas o ciclos de racha adversa que el inconsciente intenta procesar.

También puede ser una invitación a revisar supersticiones y recuperar el control con prudencia, sin fatalismo. Señala la oportunidad de cortar hábitos que atraen frustración y transformar la yeta en aprendizaje y prevención.