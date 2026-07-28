Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 28 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4156 (La Caída) y las letras son: U C H P.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 28 de julio

1° 4156 11° 6918 2° 0584 12° 4226 3° 0501 13° 0336 4° 0849 14° 4990 5° 9858 15° 9826 6° 4047 16° 3467 7° 3302 17° 7067 8° 3601 18° 4127 9° 3814 19° 2779 10° 0972 20° 7769

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 28 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 28 de julio. A la cabeza salió el número 3181 - Las Flores.

1° 3181 11° 8407 2° 0845 12° 4261 3° 5218 13° 9371 4° 9139 14° 0999 5° 6437 15° 5329 6° 0516 16° 9853 7° 5749 17° 6514 8° 0687 18° 6903 9° 3882 19° 3275 10° 6467 20° 2008

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele reflejar miedo a perder el control, al fracaso o a no estar a la altura. Indica inseguridad y vértigo ante cambios, así como necesidad de apoyo o estabilidad.

También puede ser una llamada a soltar cargas y reajustar objetivos, invitando a aterrizar expectativas. Su sentido exacto depende del contexto del sueño y de cómo te sentiste al caer.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, renovación y emociones positivas. Indica armonía interior y apertura a nuevas oportunidades.

Si están frescas y coloridas, augura buenas noticias y vínculos en crecimiento. Si aparecen marchitas, señala nostalgia o necesidad de cuidar tus sentimientos.