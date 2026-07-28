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Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería entrega premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 28 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 8891 (Excusado) y las letras son: O L R Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 28 de julio

 1°8891 11°2808 
 3756  12°2566
 3°6011  13°7236 
 9183  14°1911 
 5041  15°3589 
 6°9792  16°4957
 4091  17°5591 
 9980  18°8801 
 4164  19°3670 
 10°5793  20°8535 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 28 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 28 de julio. A la cabeza salió el número 5581 - Las Flores.

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 1°5581 11°8078 
 3760   12°4344
 3°3562  13°1598 
 9738  14°7150 
 2252  15°3598 
 6°9317  16°0957
 4646  17°4714 
 9075  18°6995 
 7501  19°4478 
 10°9330  20°9076 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado suele simbolizar la necesidad de liberar emociones y deshacerse de lo que ya no te sirve.

Si está limpio o funciona bien indica alivio y renovación; sucio u obstruido sugiere bloqueos, vergüenza o dificultad para expresarte.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, renovación y emociones positivas. Indica armonía interior y apertura a nuevas oportunidades.

Si están frescas y coloridas, augura buenas noticias y vínculos en crecimiento. Si aparecen marchitas, señala nostalgia o necesidad de cuidar tus sentimientos.