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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 28 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3866 (Lombriz) y las letras son: H K P Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 28 de julio

 1°3866 11°7853 
 1139  12°2170
 3°6368  13°4112 
 0768  14°7611 
 6592  15°7334 
 6°3954  16°2528
 7670  17°9606 
 7370  18°0970 
 0307  19°7022 
 10°0706  20°5048 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 28 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 28 de julio. A la cabeza salió el número 6595 - Anteojos.

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 1°6595 11°7882 
 6513   12°7774
 3°7762  13°5177 
 5526  14°1035 
 7174  15°3607 
 6°8731  16°5409
 0014  17°2893 
 8201  18°8984 
 3297  19°9891 
 10°9082  20°1782 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con Lombriz suele simbolizar transformación, regeneración y procesos discretos que ocurren bajo la superficie.

También puede indicar asuntos pequeños que requieren atención, humildad o la necesidad de volver a lo básico y cultivar paciencia.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con Anteojos suele simbolizar búsqueda de claridad y enfoque. Indica necesidad de ver una situación con más objetividad o de obtener información para decidir mejor.

Anteojos limpios o adecuados sugieren comprensión y buen juicio; rotos, sucios o perdidos señalan confusión, sesgos o miedo a equivocarse. Ponérselos puede representar apertura a consejos o aprendizaje.