La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 28 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3866 (Lombriz) y las letras son: H K P Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 28 de julio

1° 3866 11° 7853 2° 1139 12° 2170 3° 6368 13° 4112 4° 0768 14° 7611 5° 6592 15° 7334 6° 3954 16° 2528 7° 7670 17° 9606 8° 7370 18° 0970 9° 0307 19° 7022 10° 0706 20° 5048

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 28 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 28 de julio. A la cabeza salió el número 6595 - Anteojos.

1° 6595 11° 7882 2° 6513 12° 7774 3° 7762 13° 5177 4° 5526 14° 1035 5° 7174 15° 3607 6° 8731 16° 5409 7° 0014 17° 2893 8° 8201 18° 8984 9° 3297 19° 9891 10° 9082 20° 1782

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con Lombriz suele simbolizar transformación, regeneración y procesos discretos que ocurren bajo la superficie.

También puede indicar asuntos pequeños que requieren atención, humildad o la necesidad de volver a lo básico y cultivar paciencia.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con Anteojos suele simbolizar búsqueda de claridad y enfoque. Indica necesidad de ver una situación con más objetividad o de obtener información para decidir mejor.

Anteojos limpios o adecuados sugieren comprensión y buen juicio; rotos, sucios o perdidos señalan confusión, sesgos o miedo a equivocarse. Ponérselos puede representar apertura a consejos o aprendizaje.