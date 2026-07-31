Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 30 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 8557 (El Jorobado) y las letras son: V W X Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 30 de julio

1° 8557 11° 1319 2° 6855 12° 9646 3° 8914 13° 8691 4° 9898 14° 3766 5° 0259 15° 4362 6° 8424 16° 7106 7° 1107 17° 0085 8° 6866 18° 2896 9° 6027 19° 4168 10° 8711 20° 1658

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 30 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 30 de julio. A la cabeza salió el número 7471 - Excremento.

1° 7471 11° 7116 2° 7908 12° 0585 3° 9673 13° 1283 4° 6164 14° 4653 5° 5931 15° 6512 6° 9812 16° 3209 7° 1145 17° 9364 8° 6194 18° 0612 9° 0295 19° 5238 10° 4901 20° 3878

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado suele reflejar sentimientos de marginalidad o la carga de un peso emocional. También apunta a inseguridades sobre la imagen propia y deseo de aceptación.

Al mismo tiempo simboliza resiliencia y bondad interior pese a las apariencias. El sueño invita a no juzgar superficialmente y a practicar compasión contigo y con otros.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar la liberación de cargas emocionales y la necesidad de depurar lo que ya no te sirve. También puede apuntar a transformar algo “sucio” en aprendizaje o crecimiento.

En lo material, a veces se asocia con dinero, ganancias inesperadas o asuntos que requieren gestión práctica. Si genera asco o vergüenza, refleja límites, culpa o situaciones que evitas enfrentar.