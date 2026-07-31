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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 30 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 8557 (El Jorobado) y las letras son: V W X Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 30 de julio

 1°8557 11°1319 
 6855  12°9646
 3°8914  13°8691 
 9898  14°3766 
 0259  15°4362 
 6°8424  16°7106
 1107  17°0085 
 6866  18°2896 
 6027  19°4168 
 10°8711  20°1658 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 30 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 30 de julio. A la cabeza salió el número 7471 - Excremento.

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 1°7471 11°7116 
 7908   12°0585
 3°9673  13°1283 
 6164  14°4653 
 5931  15°6512 
 6°9812  16°3209
 1145  17°9364 
 6194  18°0612 
 0295  19°5238 
 10°4901  20°3878 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado suele reflejar sentimientos de marginalidad o la carga de un peso emocional. También apunta a inseguridades sobre la imagen propia y deseo de aceptación.

Al mismo tiempo simboliza resiliencia y bondad interior pese a las apariencias. El sueño invita a no juzgar superficialmente y a practicar compasión contigo y con otros.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar la liberación de cargas emocionales y la necesidad de depurar lo que ya no te sirve. También puede apuntar a transformar algo “sucio” en aprendizaje o crecimiento.

En lo material, a veces se asocia con dinero, ganancias inesperadas o asuntos que requieren gestión práctica. Si genera asco o vergüenza, refleja límites, culpa o situaciones que evitas enfrentar.