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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 30 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4203 (San Cono) y las letras son: U U L S.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 30 de julio

 1°4203 11°0239 
 7650  12°1959
 3°9777  13°5677 
 1704  14°4234 
 0748  15°8821 
 6°1382  16°9652
 0776  17°2710 
 0540  18°0047 
 5456  19°5525 
 10°9779  20°8513 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 30 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 30 de julio. A la cabeza salió el número 3892 - El Médico.

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 1°3892 11°9480 
 3956   12°6106
 3°8591  13°7358 
 1449  14°9421 
 2564  15°0362 
 6°6540  16°4113
 3829  17°3165 
 5844  18°4180 
 3084  19°5948 
 10°9794  20°4282 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono sugiere fe y esperanza ante una preocupación. Indica deseo de protección y ayuda para resolverla.

También alude a suerte, trabajo y cumplimiento de promesas. Invita a obrar con gratitud y perseverancia.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico simboliza necesidad de sanación, cuidado y orientación. También refleja inquietudes de salud o deseo de mejorar hábitos.

Si el médico es cercano, indica apertura a recibir ayuda; si es frío o severo, sugiere miedo al diagnóstico o dudas ante decisiones importantes.