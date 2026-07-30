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La quiniela es el juego más preferido por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 30 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1082 (La Pelea) y las letras son: O G M R.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 30 de julio

 1°1082 11°7799 
 4517  12°6025
 3°0082  13°6364 
 6100  14°8168 
 4925  15°3983 
 6°6126  16°7090
 1510  17°8088 
 2011  18°9105 
 8270  19°4713 
 10°3130  20°5690 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 30 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 30 de julio. A la cabeza salió el número 3695 - Anteojos.

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 1°3695 11°5517 
 7911   12°4315
 3°0184  13°9605 
 4269  14°6216 
 4690  15°6061 
 6°1632  16°8545
 2609  17°5388 
 8489  18°7691 
 3741  19°0414 
 10°4021  20°6779 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con La Pelea suele reflejar conflictos internos, estrés o emociones reprimidas. Puede señalar la necesidad de poner límites o defender tus ideas.

También puede advertir tensiones con otras personas o miedos a la confrontación. Invita a canalizar la energía, dialogar y buscar soluciones pacíficas.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con Anteojos suele simbolizar búsqueda de claridad y enfoque. Indica necesidad de ver una situación con más objetividad o de obtener información para decidir mejor.

Anteojos limpios o adecuados sugieren comprensión y buen juicio; rotos, sucios o perdidos señalan confusión, sesgos o miedo a equivocarse. Ponérselos puede representar apertura a consejos o aprendizaje.