La quiniela es el juego más preferido por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 30 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1082 (La Pelea) y las letras son: O G M R.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 30 de julio

1° 1082 11° 7799 2° 4517 12° 6025 3° 0082 13° 6364 4° 6100 14° 8168 5° 4925 15° 3983 6° 6126 16° 7090 7° 1510 17° 8088 8° 2011 18° 9105 9° 8270 19° 4713 10° 3130 20° 5690

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 30 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 30 de julio. A la cabeza salió el número 3695 - Anteojos.

1° 3695 11° 5517 2° 7911 12° 4315 3° 0184 13° 9605 4° 4269 14° 6216 5° 4690 15° 6061 6° 1632 16° 8545 7° 2609 17° 5388 8° 8489 18° 7691 9° 3741 19° 0414 10° 4021 20° 6779

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con La Pelea suele reflejar conflictos internos, estrés o emociones reprimidas. Puede señalar la necesidad de poner límites o defender tus ideas.

También puede advertir tensiones con otras personas o miedos a la confrontación. Invita a canalizar la energía, dialogar y buscar soluciones pacíficas.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con Anteojos suele simbolizar búsqueda de claridad y enfoque. Indica necesidad de ver una situación con más objetividad o de obtener información para decidir mejor.

Anteojos limpios o adecuados sugieren comprensión y buen juicio; rotos, sucios o perdidos señalan confusión, sesgos o miedo a equivocarse. Ponérselos puede representar apertura a consejos o aprendizaje.