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La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 30 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4221 (Mujer) y las letras son: B H N Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 30 de julio

 1°4221 11°4969 
 8109  12°1437
 3°1640  13°3968 
 7941  14°8091 
 2697  15°1079 
 6°3361  16°3558
 0212  17°2062 
 7603  18°2983 
 0727  19°9481 
 10°4807  20°2171 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 30 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 30 de julio. A la cabeza salió el número 4621 - Mujer.

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 1°4621 11°4017 
 1352   12°9215
 3°5316  13°7812 
 0814  14°2680 
 1915  15°9822 
 6°0801  16°9124
 3652  17°2288 
 2863  18°2935 
 5323  19°3828 
 10°0793  20°7062 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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