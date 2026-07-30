La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 30 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4221 (Mujer) y las letras son: B H N Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 30 de julio

1° 4221 11° 4969 2° 8109 12° 1437 3° 1640 13° 3968 4° 7941 14° 8091 5° 2697 15° 1079 6° 3361 16° 3558 7° 0212 17° 2062 8° 7603 18° 2983 9° 0727 19° 9481 10° 4807 20° 2171

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 30 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 30 de julio. A la cabeza salió el número 4621 - Mujer.

1° 4621 11° 4017 2° 1352 12° 9215 3° 5316 13° 7812 4° 0814 14° 2680 5° 1915 15° 9822 6° 0801 16° 9124 7° 3652 17° 2288 8° 2863 18° 2935 9° 5323 19° 3828 10° 0793 20° 7062

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con Mujer simboliza la energía femenina: intuición, cuidado y emociones. Puede reflejar cómo te relacionas con lo femenino en ti o en otros.

Si la Mujer es conocida, alude a dinámicas reales; si es desconocida, sugiere deseos, temores o cambios internos. El clima del sueño matiza el mensaje.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con Mujer simboliza la energía femenina: intuición, cuidado y emociones. Puede reflejar cómo te relacionas con lo femenino en ti o en otros.

Si la Mujer es conocida, alude a dinámicas reales; si es desconocida, sugiere deseos, temores o cambios internos. El clima del sueño matiza el mensaje.