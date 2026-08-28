Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 27 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 2660 (La Virgen) y las letras son: A L R W.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 27 de agosto

1° 2660 11° 1927 2° 6302 12° 7067 3° 1259 13° 8740 4° 9043 14° 9090 5° 3017 15° 0056 6° 8894 16° 0988 7° 0651 17° 2445 8° 4461 18° 7388 9° 7769 19° 9651 10° 8002 20° 1954

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 27 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 27 de agosto. A la cabeza salió el número 8751 - Serrucho.

1° 8751 11° 5487 2° 0089 12° 0393 3° 6737 13° 3566 4° 3833 14° 6955 5° 4246 15° 5476 6° 8282 16° 3810 7° 8345 17° 9278 8° 9014 18° 3095 9° 1238 19° 5561 10° 4365 20° 2989

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y esperanza. Puede indicar que buscas guía espiritual o apoyo en un momento de duda.

También puede reflejar sentimientos de pureza, perdón o necesidad de reconciliación. El contexto del sueño y tus emociones al despertar matizan su interpretación.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con Serrucho suele representar la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o ideas que ya no aportan. Señala decisión, límites y limpieza para avanzar.

También alude a trabajo paciente y precisión para resolver un problema paso a paso. Si el serrucho está roto o no corta, indica obstáculos o falta de recursos.