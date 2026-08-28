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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 27 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 2660 (La Virgen) y las letras son: A L R W.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 27 de agosto

 1°2660 11°1927 
 6302  12°7067
 3°1259  13°8740 
 9043  14°9090 
 3017  15°0056 
 6°8894  16°0988
 0651  17°2445 
 4461  18°7388 
 7769  19°9651 
 10°8002  20°1954 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 27 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 27 de agosto. A la cabeza salió el número 8751 - Serrucho.

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 1°8751 11°5487 
 0089   12°0393
 3°6737  13°3566 
 3833  14°6955 
 4246  15°5476 
 6°8282  16°3810
 8345  17°9278 
 9014  18°3095 
 1238  19°5561 
 10°4365  20°2989 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

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¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y esperanza. Puede indicar que buscas guía espiritual o apoyo en un momento de duda.

También puede reflejar sentimientos de pureza, perdón o necesidad de reconciliación. El contexto del sueño y tus emociones al despertar matizan su interpretación.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con Serrucho suele representar la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o ideas que ya no aportan. Señala decisión, límites y limpieza para avanzar.

También alude a trabajo paciente y precisión para resolver un problema paso a paso. Si el serrucho está roto o no corta, indica obstáculos o falta de recursos.