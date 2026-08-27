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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 27 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 2721 (Mujer) y las letras son: A I K M.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 27 de agosto

 1°2721 11°7584 
 0738  12°2982
 3°7304  13°2072 
 0904  14°5204 
 2444  15°3728 
 6°0858  16°7689
 9986  17°0487 
 6429  18°4911 
 0732  19°7583 
 10°2327  20°4920 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 27 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 27 de agosto. A la cabeza salió el número 3749 - La Carne.

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 1°3749 11°0032 
 2470   12°4791
 3°6306  13°1084 
 8592  14°6941 
 9379  15°3901 
 6°3879  16°1513
 6742  17°4365 
 5510  18°0381 
 5089  19°0438 
 10°6466  20°2346 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

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¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer suele simbolizar intuición, cuidado y el mundo emocional. También puede reflejar tu relación con lo femenino en tu vida.

Si es una mujer desconocida, puede señalar cambios o deseos ocultos. Si es conocida, sugiere mensajes sobre esa relación o sobre rasgos tuyos asociados a ella.

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con la carne suele aludir a deseos y necesidades materiales o físicas, apetito por experiencias intensas y búsqueda de placer o nutrición. Su estado (fresca, cruda, cocida) y aspecto sugieren energía, vitalidad o algo que aún falta por asimilar.

También puede señalar culpa por excesos, conflicto entre lo instintivo y lo moral, o inquietudes de salud y consumo. Tus emociones y el contexto (comprar, cocinar, comer, ver carne en mal estado) orientan la interpretación personal.