Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 27 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 2721 (Mujer) y las letras son: A I K M.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 27 de agosto

1° 2721 11° 7584 2° 0738 12° 2982 3° 7304 13° 2072 4° 0904 14° 5204 5° 2444 15° 3728 6° 0858 16° 7689 7° 9986 17° 0487 8° 6429 18° 4911 9° 0732 19° 7583 10° 2327 20° 4920

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 27 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 27 de agosto. A la cabeza salió el número 3749 - La Carne.

1° 3749 11° 0032 2° 2470 12° 4791 3° 6306 13° 1084 4° 8592 14° 6941 5° 9379 15° 3901 6° 3879 16° 1513 7° 6742 17° 4365 8° 5510 18° 0381 9° 5089 19° 0438 10° 6466 20° 2346

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer suele simbolizar intuición, cuidado y el mundo emocional. También puede reflejar tu relación con lo femenino en tu vida.

Si es una mujer desconocida, puede señalar cambios o deseos ocultos. Si es conocida, sugiere mensajes sobre esa relación o sobre rasgos tuyos asociados a ella.

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con la carne suele aludir a deseos y necesidades materiales o físicas, apetito por experiencias intensas y búsqueda de placer o nutrición. Su estado (fresca, cruda, cocida) y aspecto sugieren energía, vitalidad o algo que aún falta por asimilar.

También puede señalar culpa por excesos, conflicto entre lo instintivo y lo moral, o inquietudes de salud y consumo. Tus emociones y el contexto (comprar, cocinar, comer, ver carne en mal estado) orientan la interpretación personal.