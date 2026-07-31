La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 31 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 8846 (Tomates) y las letras son: E I J P.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 31 de julio

1° 8846 11° 9102 2° 0191 12° 1412 3° 3087 13° 5403 4° 2328 14° 7646 5° 5108 15° 4543 6° 6838 16° 1430 7° 9977 17° 3734 8° 7558 18° 8875 9° 0110 19° 5482 10° 3813 20° 1502

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 31 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 31 de julio. A la cabeza salió el número 9365 - El Cazador.

1° 9365 11° 1876 2° 7545 12° 3862 3° 9709 13° 0755 4° 5208 14° 4694 5° 0049 15° 7453 6° 9038 16° 7037 7° 7795 17° 0616 8° 9712 18° 3210 9° 5107 19° 6038 10° 2825 20° 7397

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates suele asociarse con vitalidad, salud y prosperidad; sugiere que proyectos o vínculos están madurando y listos para dar frutos.

Si aparecen podridos o se deshacen, apunta a oportunidades perdidas o tensiones internas; verlos rojos y frescos indica pasión, energía y buenas noticias.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador simboliza enfoque, instinto y la búsqueda decidida de una meta. Puede reflejar tu impulso por tomar control y actuar con estrategia.

Si te persigue, sugiere miedos o presiones que debes enfrentar; si tú cazas, indica empoderamiento y claridad de objetivos. El contexto del sueño matiza si es advertencia o motivación.