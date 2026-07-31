En esta noticia

La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 31 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 8846 (Tomates) y las letras son: E I J P.

Te puede interesar

Descubrimiento del siglo | Desentierran monedas y lingotes de oro en un campo sembrado: son de un solo país

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 31 de julio

 1°8846 11°9102 
 0191  12°1412
 3°3087  13°5403 
 2328  14°7646 
 5108  15°4543 
 6°6838  16°1430
 9977  17°3734 
 7558  18°8875 
 0110  19°5482 
 10°3813  20°1502 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 31 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 31 de julio. A la cabeza salió el número 9365 - El Cazador.

Te puede interesar

Cambia la Ley de Sucesiones y ahora los herederos no podrán recibir los bienes por más que lo diga el testamento: en qué casos se aplica
 1°9365 11°1876 
 7545   12°3862
 3°9709  13°0755 
 5208  14°4694 
 0049  15°7453 
 6°9038  16°7037
 7795  17°0616 
 9712  18°3210 
 5107  19°6038 
 10°2825  20°7397 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

Te puede interesar

Es oficial: el Gobierno visitará casa por casa con personal administrativo para comprobar la existencia de los titulares de las pensiones en Colombia

Te puede interesar

Adiós para siempre al papel higiénico para siempre | La moderna alternativa para los baños que es tendencia en todo el mundo

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates suele asociarse con vitalidad, salud y prosperidad; sugiere que proyectos o vínculos están madurando y listos para dar frutos.

Si aparecen podridos o se deshacen, apunta a oportunidades perdidas o tensiones internas; verlos rojos y frescos indica pasión, energía y buenas noticias.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador simboliza enfoque, instinto y la búsqueda decidida de una meta. Puede reflejar tu impulso por tomar control y actuar con estrategia.

Si te persigue, sugiere miedos o presiones que debes enfrentar; si tú cazas, indica empoderamiento y claridad de objetivos. El contexto del sueño matiza si es advertencia o motivación.