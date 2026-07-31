El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de participantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 30 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3504 (La cama) y las letras son: E E O L.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 30 de julio

1° 3504 11° 6368 2° 3314 12° 5313 3° 0937 13° 1052 4° 0581 14° 2878 5° 7659 15° 3864 6° 6067 16° 5862 7° 7082 17° 4321 8° 1987 18° 1118 9° 3589 19° 8156 10° 9801 20° 2268

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 30 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 30 de julio. A la cabeza salió el número 0783 - Mal Tiempo.

1° 0783 11° 1691 2° 0312 12° 7556 3° 0777 13° 5832 4° 6825 14° 7871 5° 3805 15° 5708 6° 4819 16° 6252 7° 7435 17° 2122 8° 2305 18° 3749 9° 2430 19° 7347 10° 9594 20° 4223

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama suele simbolizar descanso, necesidad de seguridad emocional y búsqueda de refugio interior.

Según su estado, indica mensajes: limpia y ordenada sugiere armonía y renovación; desordenada o rota, tensiones, culpas o asuntos de pareja pendientes.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo suele reflejar tensiones internas, preocupaciones y la percepción de obstáculos cercanos.

También puede ser un llamado a resguardarte, ordenar emociones y prepararte para un cambio que, tras la tormenta, traiga claridad.