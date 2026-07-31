En esta noticia

El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de participantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 30 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3504 (La cama) y las letras son: E E O L.

Te puede interesar

Investigadores descubren el más grande tesoro de la Humanidad: recuperan del fondo del mar una de las 7 maravillas del mundo

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 30 de julio

 1°3504 11°6368 
 3314  12°5313
 3°0937  13°1052 
 0581  14°2878 
 7659  15°3864 
 6°6067  16°5862
 7082  17°4321 
 1987  18°1118 
 3589  19°8156 
 10°9801  20°2268 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 30 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 30 de julio. A la cabeza salió el número 0783 - Mal Tiempo.

Te puede interesar

Túnel de Agua Negra: el proyecto binacional que pretende optimizar la conexión entre Argentina y Chile
 1°0783 11°1691 
 0312   12°7556
 3°0777  13°5832 
 6825  14°7871 
 3805  15°5708 
 6°4819  16°6252
 7435  17°2122 
 2305  18°3749 
 2430  19°7347 
 10°9594  20°4223 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

Te puede interesar

Ampliarán a 4 carriles la autopista más atestada de Buenos Aires: promete acabar con el tráfico y los embotellamientos

Te puede interesar

Modernizarán totalmente uno de los aeropuertos más relevantes del país y estará a la vanguardia internacional

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama suele simbolizar descanso, necesidad de seguridad emocional y búsqueda de refugio interior.

Según su estado, indica mensajes: limpia y ordenada sugiere armonía y renovación; desordenada o rota, tensiones, culpas o asuntos de pareja pendientes.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo suele reflejar tensiones internas, preocupaciones y la percepción de obstáculos cercanos.

También puede ser un llamado a resguardarte, ordenar emociones y prepararte para un cambio que, tras la tormenta, traiga claridad.