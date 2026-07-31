Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 31 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0676 (Las Llamas) y las letras son: D G X Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 31 de julio

1° 0676 11° 9798 2° 2815 12° 3038 3° 8099 13° 6719 4° 1200 14° 2398 5° 9490 15° 2053 6° 3809 16° 1726 7° 4085 17° 6879 8° 0569 18° 3664 9° 1934 19° 9639 10° 1179 20° 9803

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 31 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 31 de julio. A la cabeza salió el número 7085 - Linterna.

1° 7085 11° 2901 2° 3281 12° 6412 3° 7995 13° 5969 4° 6607 14° 2009 5° 5077 15° 0530 6° 3911 16° 1324 7° 3908 17° 3958 8° 3989 18° 5781 9° 6325 19° 7302 10° 8069 20° 8850

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Si se trata de las llamas (animales), indica paciencia, resistencia y adaptación. También sugiere viajes y cooperación al llevar cargas con calma.

Si se trata de las llamas del fuego, simbolizan transformación, pasión y purificación. Invitan a renovar lo viejo y a vigilar impulsos intensos.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna suele simbolizar claridad, guía y la necesidad de iluminar un asunto oculto. Indica que buscas respuestas o un camino seguro en medio de la duda.

Si la linterna brilla fuerte, augura comprensión y decisiones acertadas; si está apagada o sin batería, refleja confusión, miedo a equivocarte o falta de recursos para avanzar.