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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 31 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0676 (Las Llamas) y las letras son: D G X Y.
Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 31 de julio
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Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 31 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 31 de julio. A la cabeza salió el número 7085 - Linterna.
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¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con las llamas?
Si se trata de las llamas (animales), indica paciencia, resistencia y adaptación. También sugiere viajes y cooperación al llevar cargas con calma.
Si se trata de las llamas del fuego, simbolizan transformación, pasión y purificación. Invitan a renovar lo viejo y a vigilar impulsos intensos.
¿Qué significa soñar con linterna?
Soñar con una linterna suele simbolizar claridad, guía y la necesidad de iluminar un asunto oculto. Indica que buscas respuestas o un camino seguro en medio de la duda.
Si la linterna brilla fuerte, augura comprensión y decisiones acertadas; si está apagada o sin batería, refleja confusión, miedo a equivocarte o falta de recursos para avanzar.