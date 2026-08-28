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Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 27 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0152 (Madre e hijo) y las letras son: I H L Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 27 de agosto

 1°0152 11°7546 
 9632  12°8857
 3°5835  13°4018 
 4966  14°2903 
 1386  15°3628 
 6°9978  16°6482
 9611  17°1359 
 5071  18°6514 
 1468  19°9704 
 10°7594  20°4081 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 27 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 27 de agosto. A la cabeza salió el número 6206 - Perro.

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 1°6206 11°1471 
 5381   12°2880
 3°2714  13°7676 
 3067  14°6006 
 3738  15°3006 
 6°1649  16°8550
 9281  17°0808 
 0697  18°8064 
 4216  19°4971 
 10°0491  20°1115 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele simbolizar protección, cuidado y un vínculo afectivo fuerte. Puede reflejar instintos de nutrir o necesidad de contención emocional.

También puede señalar crecimiento, responsabilidad y nuevos comienzos. A veces revela preocupaciones familiares o el deseo de sanar al niño interior.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro suele reflejar lealtad, protección y vínculos afectivos. Un perro amistoso indica apoyo cercano y confianza en tus relaciones.

Si el perro está agresivo o te persigue, puede señalar miedos, conflictos o traiciones. Su tamaño, color o si está atado matiza el mensaje: límites, control o necesidad de libertad.