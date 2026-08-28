Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 27 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0152 (Madre e hijo) y las letras son: I H L Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 27 de agosto

1° 0152 11° 7546 2° 9632 12° 8857 3° 5835 13° 4018 4° 4966 14° 2903 5° 1386 15° 3628 6° 9978 16° 6482 7° 9611 17° 1359 8° 5071 18° 6514 9° 1468 19° 9704 10° 7594 20° 4081

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 27 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 27 de agosto. A la cabeza salió el número 6206 - Perro.

1° 6206 11° 1471 2° 5381 12° 2880 3° 2714 13° 7676 4° 3067 14° 6006 5° 3738 15° 3006 6° 1649 16° 8550 7° 9281 17° 0808 8° 0697 18° 8064 9° 4216 19° 4971 10° 0491 20° 1115

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele simbolizar protección, cuidado y un vínculo afectivo fuerte. Puede reflejar instintos de nutrir o necesidad de contención emocional.

También puede señalar crecimiento, responsabilidad y nuevos comienzos. A veces revela preocupaciones familiares o el deseo de sanar al niño interior.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro suele reflejar lealtad, protección y vínculos afectivos. Un perro amistoso indica apoyo cercano y confianza en tus relaciones.

Si el perro está agresivo o te persigue, puede señalar miedos, conflictos o traiciones. Su tamaño, color o si está atado matiza el mensaje: límites, control o necesidad de libertad.