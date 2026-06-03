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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 3 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 6710 (La Leche) y las letras son: H H N Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 3 de junio

 1°6710 11°4338 
 6839  12°8027
 3°1614  13°2422 
 9146  14°3134 
 0842  15°4351 
 6°5740  16°8937
 6570  17°6141 
 1846  18°4188 
 9531  19°0619 
 10°0666  20°1128 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 3 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 3 de junio. A la cabeza salió el número 9427 - El Peine.

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 1°9427 11°4615 
 2086   12°6487
 3°2313  13°9016 
 1585  14°3316 
 5284  15°5947 
 6°2813  16°8309
 5821  17°3019 
 0315  18°2403 
 0555  19°2104 
 10°0946  20°1706 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con La Leche suele asociarse con nutrición, pureza y cuidado materno; indica bienestar, prosperidad y una etapa de crecimiento personal.

Si La Leche aparece derramada, agria o escasa, puede señalar pérdidas, decepciones o dependencias emocionales que es momento de atender.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine suele representar la necesidad de orden y claridad: peinar simboliza desenredar ideas, mejorar la imagen y cuidar de uno mismo.

Si el peine está roto o no desenreda, puede indicar preocupaciones por la autoimagen, conflictos no resueltos o dificultad para comunicarte y poner límites.