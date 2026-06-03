Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 3 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 6710 (La Leche) y las letras son: H H N Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 3 de junio

1° 6710 11° 4338 2° 6839 12° 8027 3° 1614 13° 2422 4° 9146 14° 3134 5° 0842 15° 4351 6° 5740 16° 8937 7° 6570 17° 6141 8° 1846 18° 4188 9° 9531 19° 0619 10° 0666 20° 1128

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 3 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 3 de junio. A la cabeza salió el número 9427 - El Peine.

1° 9427 11° 4615 2° 2086 12° 6487 3° 2313 13° 9016 4° 1585 14° 3316 5° 5284 15° 5947 6° 2813 16° 8309 7° 5821 17° 3019 8° 0315 18° 2403 9° 0555 19° 2104 10° 0946 20° 1706

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con La Leche suele asociarse con nutrición, pureza y cuidado materno; indica bienestar, prosperidad y una etapa de crecimiento personal.

Si La Leche aparece derramada, agria o escasa, puede señalar pérdidas, decepciones o dependencias emocionales que es momento de atender.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine suele representar la necesidad de orden y claridad: peinar simboliza desenredar ideas, mejorar la imagen y cuidar de uno mismo.

Si el peine está roto o no desenreda, puede indicar preocupaciones por la autoimagen, conflictos no resueltos o dificultad para comunicarte y poner límites.