Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 4 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 7587 (Piojos) y las letras son: C Q R S.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 4 de junio

1° 7587 11° 6510 2° 5463 12° 9684 3° 2615 13° 9635 4° 5004 14° 1585 5° 0754 15° 6620 6° 8665 16° 1072 7° 9788 17° 1508 8° 0207 18° 6852 9° 1233 19° 7980 10° 3140 20° 8626

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 4 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 4 de junio. A la cabeza salió el número 1668 - Sobrinos.

1° 1668 11° 6171 2° 8320 12° 4128 3° 3710 13° 5727 4° 0029 14° 2913 5° 6366 15° 9111 6° 8297 16° 1667 7° 6532 17° 6448 8° 5153 18° 1983 9° 6231 19° 5488 10° 7608 20° 1711

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos suele simbolizar preocupaciones persistentes o pensamientos que “pican” y no te dejan en paz. Indica estrés, sensación de suciedad emocional o cargas ajenas que te afectan.

También puede reflejar entornos tóxicos, chismes o personas que drenan tu energía. El sueño invita a poner límites, depurarte y atender pequeños problemas antes de que crezcan.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos simboliza lazos familiares, protección y responsabilidad.

Si están felices, augura armonía; si sufren o peligran, indica preocupaciones y necesidad de mayor atención en la familia.