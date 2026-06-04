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Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 4 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 7587 (Piojos) y las letras son: C Q R S.
Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 4 de junio
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|7587
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|6510
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|5463
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|9684
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|2615
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|5004
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|9788
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|0207
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|7980
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|8626
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 4 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 4 de junio. A la cabeza salió el número 1668 - Sobrinos.
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|1668
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|6171
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|8320
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|4128
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|3710
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|0029
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|2913
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¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostantes.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.
¿Qué significa soñar con piojos?
Soñar con piojos suele simbolizar preocupaciones persistentes o pensamientos que “pican” y no te dejan en paz. Indica estrés, sensación de suciedad emocional o cargas ajenas que te afectan.
También puede reflejar entornos tóxicos, chismes o personas que drenan tu energía. El sueño invita a poner límites, depurarte y atender pequeños problemas antes de que crezcan.
¿Qué significa soñar con sobrinos?
Soñar con sobrinos simboliza lazos familiares, protección y responsabilidad.
Si están felices, augura armonía; si sufren o peligran, indica preocupaciones y necesidad de mayor atención en la familia.