Tras años de espera, inauguraron un puente que agilizará el tráfico de la ciudad en hora pico y evitará el caos Fuente: Provincia de Córdoba

El Gobierno provincial de Córdoba inauguró recientemente un paso altonivel localizado en la urbanización Valle Escondido, en el cruce de la Avenida República de China con la Avenida Ejército Argentino.

Esta obra tiene una extensión de 150 metros. La construcción del puente mejorará la seguridad vial y agilizará el tránsito desde Valle Escondido, en la zona noroeste, hacia la ciudad capital de Córdoba o el anillo de Circunvalación.

En qué consiste la obra del altonivel de Córdoba

La obra demandó una inversión de 16.500 millones de pesos y fue implementada por el Gobierno de Córdoba mediante Caminos de las Sierras.

Los beneficios que presenta:

Optimizará la seguridad vial de los residentes y visitantes.

Agilizará el tránsito desde Valle Escondido a Córdoba.

Fluirá la circulación por la Ruta E-55, es decir, automovilistas provenientes de Villa Warcalde y La Calera.

Evitará demoras y colas de vehículos.

En este contexto, también se llevaron a cabo otras tareas:

Ensanche de calzada de la Avenida Ejército Argentino .

Incorporación de un tercer carril del viaducto hasta la calle Cagliero.

Colocación de cordones de hormigón.

Colocación de defensas metálicas.

Demarcación horizontal.

Señalización vertical.

Forestación.

Creación de una pasarela peatonal que permitirá cruzar la Avenida Ejército Argentino en altura.

Tras años de espera, inauguraron un puente que agilizará el tráfico de la ciudad en hora pico y evitará el caos Fuente: Provincia de Córdoba

Qué características tiene el puente:

Ramal ascendente en terraplén de 200 metros en salida a Avenida República de China.

Ramal descendente en terraplén con muros laterales de hormigón de 112 metros de largo.

Cabe destacar que esta obra contribuirá a los residentes a reducir el tiempo de circulación, especialmente en horarios pico donde transitan más de 2.300 vehículos por hora.

Impacto del altonivel Valle Escondido en la calidad de vida de Córdoba

A partir de este mes, los vecinos cordobeses contarán con este camino que facilitará su tránsito por la ciudad.

Tras la inauguración del altonivel de Valle Escondido, Miguel Siciliano, ministro de Vinculación y Gestión Institucional, declaró: “En una Argentina donde ver obra es muy difícil, ver la envergadura de esta obra lo hacemos entre todos porque le va a cambiar la vida a la ciudad”.