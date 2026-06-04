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La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 4 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5778 (Ramera) y las letras son: L M X Y.
Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 4 de junio
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Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 4 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 4 de junio. A la cabeza salió el número 9142 - Zapatillas.
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|8803
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Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los individuos que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con ramera?
Soñar con Ramera suele reflejar conflictos sobre moral, juicio social y autoestima, así como culpas pasadas o miedo a ser juzgado por tus deseos.
También puede señalar relaciones transaccionales y límites difusos, invitándote a revisar qué intercambias por aprobación, seguridad o placer y a reafirmar tu autonomía.
¿Qué significa soñar con zapatillas?
Soñar con zapatillas refleja tu modo de avanzar: ritmo, energía y disposición para actuar, junto con la necesidad de comodidad y practicidad.
Su estado orienta el mensaje: nuevas, inicio e impulso; gastadas, cansancio o estancamiento. Si aprietan o se pierden, hay límites, inseguridad o falta de apoyo.