La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 4 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5778 (Ramera) y las letras son: L M X Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 4 de junio

1° 5778 11° 9342 2° 4409 12° 5004 3° 7423 13° 3749 4° 9242 14° 3338 5° 3774 15° 6425 6° 6738 16° 4919 7° 3189 17° 7921 8° 6517 18° 4172 9° 9151 19° 3054 10° 6451 20° 6020

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 4 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 4 de junio. A la cabeza salió el número 9142 - Zapatillas.

1° 9142 11° 6170 2° 8803 12° 2863 3° 7708 13° 1323 4° 8393 14° 8540 5° 8964 15° 6261 6° 5785 16° 9987 7° 2949 17° 4461 8° 0787 18° 2382 9° 5436 19° 3660 10° 8825 20° 5152

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los individuos que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con Ramera suele reflejar conflictos sobre moral, juicio social y autoestima, así como culpas pasadas o miedo a ser juzgado por tus deseos.

También puede señalar relaciones transaccionales y límites difusos, invitándote a revisar qué intercambias por aprobación, seguridad o placer y a reafirmar tu autonomía.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas refleja tu modo de avanzar: ritmo, energía y disposición para actuar, junto con la necesidad de comodidad y practicidad.

Su estado orienta el mensaje: nuevas, inicio e impulso; gastadas, cansancio o estancamiento. Si aprietan o se pierden, hay límites, inseguridad o falta de apoyo.