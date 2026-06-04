Durante el cierre de mercados de este jueves, 4 de junio de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.28, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.32% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.35 pesos y un mínimo de 17.33 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar descendió -0.20% y en el último año acumuló una caída de -7.22%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pexels).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró un sesgo alcista, con 6 avances y 4 retrocesos, dos rachas positivas consecutivas y un leve ajuste final.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 4.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual de 7.59%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia negativa con un dato de -1, lo que indica que su valor ha disminuido en comparación con los días anteriores. Esta caída sugiere una posible pérdida de confianza en la moneda, lo que podría influir en las decisiones económicas a corto plazo.

La variación en la tendencia del Dólar puede generar incertidumbre en el mercado cambiario, afectando tanto a importadores como a exportadores y sus estrategias de negocio.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.