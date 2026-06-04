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La quiniela es el juego más preferido por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 4 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3836 (La Manteca) y las letras son: O C Q Y.
Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 4 de junio
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 4 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 4 de junio. A la cabeza salió el número 0186 - El Humo.
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|3791
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|0021
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|2005
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|2019
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Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con la manteca?
Soñar con La Manteca suele simbolizar abundancia, nutrición y placer sencillo, señalando comodidad material o deseo de cuidarte.
También puede alertar sobre excesos o situaciones resbaladizas; si está rancia o derretida, indica desperdicio o tensiones en el hogar.
¿Qué significa soñar con el humo?
Soñar con El Humo suele simbolizar confusión, mensajes ocultos o situaciones que no ves con claridad. Sugiere que hay algo latente que merece tu atención antes de que se descontrole.
Si el humo es ligero y se disipa, anuncia comprensión y alivio; si es denso u oscuro, alerta de estrés, engaños o desgaste. También puede indicar necesidad de soltar y purificar, dejando atrás lo que ya se consumió.