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La quiniela es el juego más preferido por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 4 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3836 (La Manteca) y las letras son: O C Q Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 4 de junio

 1°3836 11°3621 
 2837  12°8357
 3°5374  13°7832 
 4305  14°9828 
 7981  15°0277 
 6°5927  16°7487
 4434  17°2926 
 3128  18°3572 
 3979  19°4952 
 10°9172  20°7529 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 4 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 4 de junio. A la cabeza salió el número 0186 - El Humo.

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 1°0186 11°3791 
 8287   12°4807
 3°9673  13°7255 
 1419  14°5996 
 0021  15°4613 
 6°3497  16°5916
 5859  17°9802 
 2005  18°8143 
 2019  19°1424 
 10°4880  20°4639 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca suele simbolizar abundancia, nutrición y placer sencillo, señalando comodidad material o deseo de cuidarte.

También puede alertar sobre excesos o situaciones resbaladizas; si está rancia o derretida, indica desperdicio o tensiones en el hogar.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con El Humo suele simbolizar confusión, mensajes ocultos o situaciones que no ves con claridad. Sugiere que hay algo latente que merece tu atención antes de que se descontrole.

Si el humo es ligero y se disipa, anuncia comprensión y alivio; si es denso u oscuro, alerta de estrés, engaños o desgaste. También puede indicar necesidad de soltar y purificar, dejando atrás lo que ya se consumió.