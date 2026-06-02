La cadena de hamburguesas argentina tiene abierto su modelo de franquicias a empresarios e inversores. Pablo De Marco, Director de Expansión , dio a conocer todas las condiciones, los formatos disponibles y qué busca la marca en sus socios.

Mostaza nació en 1998 en un patio de comidas de Adrogué y hoy es la segunda cadena de fast food del país, con más de 200 locales en las 23 provincias y alrededor de 9.000 empleados.

Más del 50% de su red opera bajo el esquema de franquicias, el mismo modelo que le permitió crecer durante la crisis de 2001 cuando las cadenas internacionales se replegaban. Ahora, con la inflación en baja y el apetito inversor reabriéndose, la marca relanzó su propuesta de expansión con financiamiento propio.

El mapa completo de inversión de capital en el sector de consumo masivo:

Según afirmaron desde la cadena, el canon de ingreso es de u$s 50.000 y la inversión total va de u$s 500.000 a u$s 1.000.000, con un recupero proyectado de entre 36 y 42 meses.

Números clave de un vistazo

Canon de ingreso u$s 50.000

Inversión total u$s 500.000 a u$s 1.000.000

Recupero proyectado: 36 a 42 meses (todos los formatos)

Regalías: 6% sobre ventas

Fondo de publicidad: 3,5% sobre ventas

Financiamiento propio: Hasta u$s 200.000 (caso a caso)

Duración del contrato: 6 años + renovaciones de 5 años

Personal por local: Entre 25 y 50 colaboradores

Los formatos: de vía pública a Drive Thru integrado

Mostaza opera con dos formatos principales para franquiciados. El primero es el Mostaza All In One, que integra en un mismo local Drive Thru, autoservicio y delivery. Es el formato más completo y, en consecuencia, el de mayor inversión. El segundo es el Front Store de 300 m2, pensado para ubicaciones de vía pública en zonas céntricas o comerciales de alta circulación.

“Las franquicias de Mostaza están diseñadas para responder rápidamente a las demandas de los nuevos consumidores, quienes buscan productos de alta calidad y una experiencia de servicio eficiente. El respaldo de una marca consolidada y de gran presencia nacional, como Mostaza, ofrece a los franquiciados un reconocimiento instantáneo y una base de clientes leales, asegurando un flujo constante de ingresos y reduciendo significativamente los riesgos asociados a iniciar un negocio desde cero", sostuvo a El Cronista Pablo De Marco, Director de Expansión de Mostaza.

La inversión total varía entre u$s 500.000 y u$s 1.000.000 según el formato y la complejidad del local, e incluye obra, diseño, adecuación del espacio y equipamiento. El canon de ingreso de u$s 50.000 es fijo en todos los casos.

La inversión total varía entre u$s 500.000 y u$s 1.000.000 según el formato y la complejidad del local

Los costos recurrentes: regalías, publicidad y nada más

El esquema de costos fijos para el franquiciado se compone de dos ítems sobre ventas:

6% en concepto de regalías

3,5% destinado al fondo de publicidad nacional

Según De Marco, la estructura es “clara y transparente desde el inicio”. No hay cargos adicionales por encima de esos dos porcentajes, más allá de los costos operativos propios de cualquier negocio gastronómico (alquiler, personal, insumos).

Financiamiento: hasta u$s 200.000 directo desde la compañía

Un dato que distingue a Mostaza de otras redes es que cuenta con financiamiento propio para franquiciados, sin depender de acuerdos con bancos. El tope es de u$s 200.000 y las condiciones se definen caso a caso según el perfil del interesado y el formato elegido.

Esto significa que un franquiciado podría estructurar una apertura aportando capital propio desde u$s 300.000 y complementando con hasta u$s 200.000 de financiamiento de la marca.

Retorno de inversión: 36 a 42 meses en todos los formatos

La proyección de recupero según estiman es de entre 36 y 42 meses en todos los casos. El argumento que sostiene esa consistencia es la metodología de selección de ubicaciones del local.

Cada local pasa por un análisis previo que evalúa flujo de personas, perfil del consumidor de la zona, accesibilidad y potencial de desarrollo urbano a mediano y largo plazo. La condición mínima es que la localidad supere los 60.000 habitantes.

Mostaza ofrece tres tipos de franquicias y planean impulsar el All-in-one.

“Esto es posible porque no abrimos locales de manera aleatoria: cada ubicación pasa por un análisis estratégico previo que evalúa variables como el flujo de personas, el perfil del consumidor de la zona y la viabilidad comercial del punto. La selección del local es, en sí misma, parte del negocio. Una locación bien elegida es la base de una operación rentable y sostenible”, señaló De Marco. La selección del punto de venta, en ese sentido, es parte del negocio, no solo logística.

¿Inversor pasivo o socio operativo? Lo que busca la marca en sus franquiciados

“El modelo de Mostaza pide un nivel de involucramiento razonable, especialmente en lo que hace a calidad, eficiencia y control de costos”, subrayó el Director de Expansión de Mostaza. Sin embargo, aclaró que tampoco requiere dedicación full time, ya que la estructura operativa de soporte reduce significativamente la carga diaria del franquiciado.

“El perfil que busca la cadena es el de un empresario que quiera crecer junto a la marca y que no simplemente coloque capital”, define De Marco.

El acompañamiento antes y después de la apertura

El proceso de acompañamiento arranca desde el momento en que se aprueba la ubicación y no termina con la apertura. Mostaza interviene en:

Análisis de la locación, diseño, construcción y adecuación del espacio según los estándares de la marca

Definición de la estructura operativa: cantidad de personal, perfiles y organización

Capacitación integral del franquiciado y todo su equipo antes de la apertura

Auditorías semanales y monitoreo de indicadores una vez abierto el local

Asesoramiento continuo en operación, marketing y comunicación

El reclutamiento del personal también cuenta con soporte, ya que la marca provee procesos, herramientas y capacitaciones orientadas a la selección de talento. Un local estándar requiere entre 25 y 50 colaboradores según el formato y el volumen operativo. La cadena cuenta con una app propia de capacitación que permite formar a los equipos en cualquier momento y lugar.

“Hoy somos una de las 50 empresas con mayor dotación de empleados del país, y eso no es casualidad: tenemos un compromiso genuino con el desarrollo de jóvenes talentos", destacó De Marco.

Además, afirmó: “Concebimos cada local como una Academia de Liderazgo, respaldada por una app propia de capacitación que permite formar al 100% de los colaboradores, en cualquier momento y lugar. El resultado es un entorno de trabajo inclusivo, estimulante y con posibilidades reales de crecimiento profesional”.

Pablo De Marco, Director de Expansión

El contrato: 6 años de base, renovable por períodos de 5

El contrato inicial tiene una duración de 6 años. Al vencimiento, si ambas partes están conformes con la relación, se renueva por períodos sucesivos de 5 años. La marca lo define como una “asociación a largo plazo”, no como un vínculo acotado en el tiempo.

El mapa de expansión actual de Mostaza

“El foco de expansión está en plazas con alto potencial de crecimiento regional”, De Marco, quien indico que las ubicaciones con oportunidades concretas identificadas por la marca son Necochea, Corrientes y Cipolletti. “La Patagonia figura como apuesta estratégica dentro de un plan federal más amplio, con la idea de que sean empresarios locales quienes lideren ese crecimiento”, destacó.

En mercados con presencia consolidada, la marca habla de selectividad, ya que sigue abierta a “nuevas aperturas, pero con un análisis más riguroso que garantice la viabilidad de cada local y la sustentabilidad del negocio a largo plazo”.

Por qué la comida rápida resiste mejor los ciclos económicos

Según el Director de Expansión de Mostaza el consumo masivo tiene una característica que los favorece: “es uno de los sectores más resilientes ante la volatilidad económica”, aseguró.

En ese sentido, aseguró que la gente sigue comiendo, y en contextos de incertidumbre muchas veces resigna otras categorías antes que la alimentación cotidiana. Eso no nos hace inmunes a los vaivenes del mercado, pero sí nos da una base sólida para mantener el rendimiento de cada local dentro de las proyecciones esperadas. La baja de la inflación y la previsibilidad económica son un gran motor para seguir creciendo e invirtiendo en Argentina".

En cuanto al mix de canales, el delivery dejó de ser complementario para convertirse en canal estratégico por derecho propio. Tal cómo contó De Marco, “representa una porción significativa de los tickets de cada sucursal y es un factor real de incremento en la facturación”. “Para el franquiciado, esto significa que el negocio no depende exclusivamente del tráfico físico del local, lo que diversifica el riesgo y amplía el potencial de ingresos”, resaltó.