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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 4 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1206 (Perro) y las letras son: O H N P.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 4 de agosto

 1°1206 11°0460 
 5949  12°8709
 3°6746  13°6817 
 9731  14°1830 
 2838  15°6045 
 6°9041  16°0499
 2205  17°2715 
 8195  18°2954 
 5385  19°4940 
 10°0492  20°5451 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 4 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 4 de agosto. A la cabeza salió el número 0117 - Desgracia.

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 1°0117 11°8575 
 0874   12°3000
 3°1116  13°3276 
 2781  14°6634 
 3198  15°9114 
 6°4522  16°0314
 1975  17°2696 
 1481  18°9829 
 7954  19°2228 
 10°3022  20°2500 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro suele simbolizar lealtad, amistad y protección. Puede indicar que cuentas con apoyo fiel o que necesitas confiar más en tus instintos.

Si el perro ladra o ataca, refleja conflictos, miedos o traiciones. Un perro cariñoso sugiere armonía emocional y relaciones seguras.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con Desgracia suele reflejar miedos a pérdidas, culpa o sensación de vulnerabilidad. Indica estrés acumulado y preocupación por situaciones fuera de control.

También puede ser una invitación a actuar con prudencia y fortalecer tu red de apoyo. Observa el contexto y cómo te sentías en el sueño: ahí está la clave del mensaje.