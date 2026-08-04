El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 4 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1206 (Perro) y las letras son: O H N P.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 4 de agosto

1° 1206 11° 0460 2° 5949 12° 8709 3° 6746 13° 6817 4° 9731 14° 1830 5° 2838 15° 6045 6° 9041 16° 0499 7° 2205 17° 2715 8° 8195 18° 2954 9° 5385 19° 4940 10° 0492 20° 5451

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 4 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 4 de agosto. A la cabeza salió el número 0117 - Desgracia.

1° 0117 11° 8575 2° 0874 12° 3000 3° 1116 13° 3276 4° 2781 14° 6634 5° 3198 15° 9114 6° 4522 16° 0314 7° 1975 17° 2696 8° 1481 18° 9829 9° 7954 19° 2228 10° 3022 20° 2500

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro suele simbolizar lealtad, amistad y protección. Puede indicar que cuentas con apoyo fiel o que necesitas confiar más en tus instintos.

Si el perro ladra o ataca, refleja conflictos, miedos o traiciones. Un perro cariñoso sugiere armonía emocional y relaciones seguras.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con Desgracia suele reflejar miedos a pérdidas, culpa o sensación de vulnerabilidad. Indica estrés acumulado y preocupación por situaciones fuera de control.

También puede ser una invitación a actuar con prudencia y fortalecer tu red de apoyo. Observa el contexto y cómo te sentías en el sueño: ahí está la clave del mensaje.