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Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 4 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0062 (Inundación) y las letras son: B C G L.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 4 de agosto

 1°0062 11°5298 
 6811  12°9800
 3°4405  13°9694 
 8869  14°4452 
 0741  15°2739 
 6°0235  16°8280
 0440  17°4983 
 8404  18°0546 
 1517  19°6598 
 10°1723  20°3601 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 4 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 4 de agosto. A la cabeza salió el número 0478 - Ramera.

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 1°0478 11°1485 
 4626   12°9616
 3°9724  13°3025 
 9742  14°2200 
 8619  15°9092 
 6°7017  16°8579
 9054  17°2925 
 5202  18°5989 
 7521  19°4255 
 10°0069  20°6713 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con una inundación suele reflejar emociones abrumadoras o situaciones que se sienten fuera de control. El agua desbordada simboliza miedos, estrés acumulado o la necesidad de liberar tensiones.

También puede señalar cambios profundos y limpieza emocional, como un reinicio forzado. Si te mantienes a salvo en el sueño, indica resiliencia y capacidad para adaptarte a lo nuevo.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una Ramera puede señalar conflictos entre deseo, límites y autoestima, así como miedo al juicio social.

También sugiere relaciones percibidas como transaccionales o la necesidad de afirmar tu valor; interpreta según las emociones y el contexto del sueño.