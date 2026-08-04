Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 4 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0062 (Inundación) y las letras son: B C G L.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 4 de agosto

1° 0062 11° 5298 2° 6811 12° 9800 3° 4405 13° 9694 4° 8869 14° 4452 5° 0741 15° 2739 6° 0235 16° 8280 7° 0440 17° 4983 8° 8404 18° 0546 9° 1517 19° 6598 10° 1723 20° 3601

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 4 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 4 de agosto. A la cabeza salió el número 0478 - Ramera.

1° 0478 11° 1485 2° 4626 12° 9616 3° 9724 13° 3025 4° 9742 14° 2200 5° 8619 15° 9092 6° 7017 16° 8579 7° 9054 17° 2925 8° 5202 18° 5989 9° 7521 19° 4255 10° 0069 20° 6713

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con una inundación suele reflejar emociones abrumadoras o situaciones que se sienten fuera de control. El agua desbordada simboliza miedos, estrés acumulado o la necesidad de liberar tensiones.

También puede señalar cambios profundos y limpieza emocional, como un reinicio forzado. Si te mantienes a salvo en el sueño, indica resiliencia y capacidad para adaptarte a lo nuevo.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una Ramera puede señalar conflictos entre deseo, límites y autoestima, así como miedo al juicio social.

También sugiere relaciones percibidas como transaccionales o la necesidad de afirmar tu valor; interpreta según las emociones y el contexto del sueño.