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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 3 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0289 (La Rata) y las letras son: C N N Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 3 de agosto

 1°0289 11°4928 
 3109  12°6902
 3°2024  13°5783 
 9359  14°8351 
 6378  15°4715 
 6°4863  16°6164
 8821  17°0256 
 3047  18°2199 
 6275  19°4627 
 10°9121  20°6612 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 3 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 3 de agosto. A la cabeza salió el número 9482 - La Pelea.

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 1°9482 11°8223 
 5430   12°8809
 3°5116  13°4407 
 7746  14°5937 
 1010  15°8496 
 6°5919  16°7145
 4438  17°9251 
 0354  18°4282 
 7836  19°7178 
 10°6309  20°4834 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata suele simbolizar astucia, supervivencia y la necesidad de actuar con cautela. Puede indicar que detectas oportunidades ocultas o amenazas a tu alrededor.

También puede reflejar preocupaciones por la limpieza emocional o relaciones tóxicas. Invita a revisar hábitos, finanzas y límites para protegerte.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea suele reflejar conflictos internos, tensión acumulada o la necesidad de poner límites. También puede señalar frustración, rabia contenida o miedo a una confrontación real.

Si ganas, sugiere control y avance; si pierdes o te hieres, indica vulnerabilidad y necesidad de dialogar. Con quién peleas revela el área de tu vida en disputa (pareja, familia, trabajo o contigo mismo).