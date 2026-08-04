La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 3 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0289 (La Rata) y las letras son: C N N Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 3 de agosto

1° 0289 11° 4928 2° 3109 12° 6902 3° 2024 13° 5783 4° 9359 14° 8351 5° 6378 15° 4715 6° 4863 16° 6164 7° 8821 17° 0256 8° 3047 18° 2199 9° 6275 19° 4627 10° 9121 20° 6612

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 3 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 3 de agosto. A la cabeza salió el número 9482 - La Pelea.

1° 9482 11° 8223 2° 5430 12° 8809 3° 5116 13° 4407 4° 7746 14° 5937 5° 1010 15° 8496 6° 5919 16° 7145 7° 4438 17° 9251 8° 0354 18° 4282 9° 7836 19° 7178 10° 6309 20° 4834

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata suele simbolizar astucia, supervivencia y la necesidad de actuar con cautela. Puede indicar que detectas oportunidades ocultas o amenazas a tu alrededor.

También puede reflejar preocupaciones por la limpieza emocional o relaciones tóxicas. Invita a revisar hábitos, finanzas y límites para protegerte.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea suele reflejar conflictos internos, tensión acumulada o la necesidad de poner límites. También puede señalar frustración, rabia contenida o miedo a una confrontación real.

Si ganas, sugiere control y avance; si pierdes o te hieres, indica vulnerabilidad y necesidad de dialogar. Con quién peleas revela el área de tu vida en disputa (pareja, familia, trabajo o contigo mismo).