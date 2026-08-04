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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 3 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0289 (La Rata) y las letras son: C N N Y.
Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 3 de agosto
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|0289
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|4928
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|3109
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|6902
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|2024
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|5783
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|9359
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|8351
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|6378
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|8821
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|0256
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|3047
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|2199
|9°
|6275
|19°
|4627
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|9121
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|6612
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 3 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 3 de agosto. A la cabeza salió el número 9482 - La Pelea.
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|9482
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|8223
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|5430
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|8809
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|5116
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|4407
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|7746
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|5937
|5°
|1010
|15°
|8496
|6°
|5919
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|7145
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|4438
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|9251
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|0354
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|4282
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|7836
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|7178
|10°
|6309
|20°
|4834
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con la rata?
Soñar con La Rata suele simbolizar astucia, supervivencia y la necesidad de actuar con cautela. Puede indicar que detectas oportunidades ocultas o amenazas a tu alrededor.
También puede reflejar preocupaciones por la limpieza emocional o relaciones tóxicas. Invita a revisar hábitos, finanzas y límites para protegerte.
¿Qué significa soñar con la pelea?
Soñar con una pelea suele reflejar conflictos internos, tensión acumulada o la necesidad de poner límites. También puede señalar frustración, rabia contenida o miedo a una confrontación real.
Si ganas, sugiere control y avance; si pierdes o te hieres, indica vulnerabilidad y necesidad de dialogar. Con quién peleas revela el área de tu vida en disputa (pareja, familia, trabajo o contigo mismo).