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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 4 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0043 (Balcón) y las letras son: M W W Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 4 de agosto

 1°0043 11°5251 
 0183  12°3578
 3°1596  13°6150 
 4713  14°1559 
 8786  15°2600 
 6°3991  16°9690
 1706  17°0629 
 2958  18°8214 
 9577  19°6335 
 10°4659  20°3566 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 4 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 4 de agosto. A la cabeza salió el número 9271 - Excremento.

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 1°9271 11°7585 
 8369   12°3714
 3°4817  13°6556 
 4170  14°8325 
 1248  15°4068 
 6°4283  16°3461
 4611  17°8977 
 2013  18°4287 
 6410  19°6691 
 10°1677  20°2250 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Quienes que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un Balcón suele simbolizar perspectiva y necesidad de tomar distancia. Indica que buscas ver una situación desde arriba para tomar decisiones con calma.

También puede reflejar deseo de libertad y exposición emocional. Si genera miedo a caer, sugiere inseguridad ante cambios o temores a perder el control.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar dinero, oportunidades y liberación de cargas. Indica que algo negativo puede transformarse en un recurso útil.

También puede reflejar vergüenza, desorden o necesidad de poner límites. El contexto y tus emociones en el sueño afinan su significado.