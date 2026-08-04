La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 4 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0043 (Balcón) y las letras son: M W W Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 4 de agosto

1° 0043 11° 5251 2° 0183 12° 3578 3° 1596 13° 6150 4° 4713 14° 1559 5° 8786 15° 2600 6° 3991 16° 9690 7° 1706 17° 0629 8° 2958 18° 8214 9° 9577 19° 6335 10° 4659 20° 3566

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 4 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 4 de agosto. A la cabeza salió el número 9271 - Excremento.

1° 9271 11° 7585 2° 8369 12° 3714 3° 4817 13° 6556 4° 4170 14° 8325 5° 1248 15° 4068 6° 4283 16° 3461 7° 4611 17° 8977 8° 2013 18° 4287 9° 6410 19° 6691 10° 1677 20° 2250

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Quienes que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un Balcón suele simbolizar perspectiva y necesidad de tomar distancia. Indica que buscas ver una situación desde arriba para tomar decisiones con calma.

También puede reflejar deseo de libertad y exposición emocional. Si genera miedo a caer, sugiere inseguridad ante cambios o temores a perder el control.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar dinero, oportunidades y liberación de cargas. Indica que algo negativo puede transformarse en un recurso útil.

También puede reflejar vergüenza, desorden o necesidad de poner límites. El contexto y tus emociones en el sueño afinan su significado.