Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 3 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3105 (Gato) y las letras son: O L L L.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 3 de agosto

1° 3105 11° 1063 2° 0917 12° 4841 3° 5242 13° 8725 4° 7882 14° 5434 5° 6870 15° 8130 6° 9398 16° 5377 7° 2277 17° 2830 8° 4588 18° 6865 9° 9432 19° 1464 10° 7973 20° 6484

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 3 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 3 de agosto. A la cabeza salió el número 5370 - Muerto que sueña.

1° 5370 11° 1582 2° 8833 12° 7500 3° 9425 13° 9217 4° 7324 14° 1699 5° 4330 15° 0213 6° 2034 16° 9016 7° 8663 17° 0990 8° 1801 18° 6801 9° 2646 19° 6862 10° 4064 20° 8510

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con Gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio; te invita a escuchar tus instintos y proteger tu autonomía.

El comportamiento del Gato importa: si es amistoso sugiere autocuidado y buena fortuna; si es agresivo, advierte de engaños, límites difusos o desconfianza.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña sugiere duelo o asuntos pendientes que buscan cierre. Indica que algo del pasado intenta despertar para ser comprendido.

También puede señalar transformación: una parte “muerta” de ti renace con nuevas ideas. Invita a escuchar la intuición y resignificar recuerdos y vínculos.