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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 3 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3105 (Gato) y las letras son: O L L L.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 3 de agosto

 1°3105 11°1063 
 0917  12°4841
 3°5242  13°8725 
 7882  14°5434 
 6870  15°8130 
 6°9398  16°5377
 2277  17°2830 
 4588  18°6865 
 9432  19°1464 
 10°7973  20°6484 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 3 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 3 de agosto. A la cabeza salió el número 5370 - Muerto que sueña.

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 1°5370 11°1582 
 8833   12°7500
 3°9425  13°9217 
 7324  14°1699 
 4330  15°0213 
 6°2034  16°9016
 8663  17°0990 
 1801  18°6801 
 2646  19°6862 
 10°4064  20°8510 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con Gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio; te invita a escuchar tus instintos y proteger tu autonomía.

El comportamiento del Gato importa: si es amistoso sugiere autocuidado y buena fortuna; si es agresivo, advierte de engaños, límites difusos o desconfianza.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña sugiere duelo o asuntos pendientes que buscan cierre. Indica que algo del pasado intenta despertar para ser comprendido.

También puede señalar transformación: una parte “muerta” de ti renace con nuevas ideas. Invita a escuchar la intuición y resignificar recuerdos y vínculos.