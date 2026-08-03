La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 3 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9505 (Gato) y las letras son: U C D K.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 3 de agosto

1° 9505 11° 6110 2° 5370 12° 6745 3° 6732 13° 5574 4° 1147 14° 3386 5° 8050 15° 0567 6° 5484 16° 3598 7° 0026 17° 5187 8° 3176 18° 2084 9° 6966 19° 7801 10° 9982 20° 7410

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 3 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 3 de agosto. A la cabeza salió el número 5195 - Anteojos.

1° 5195 11° 0912 2° 6883 12° 2590 3° 5912 13° 8306 4° 7525 14° 2351 5° 9242 15° 8883 6° 1414 16° 9571 7° 5525 17° 4810 8° 7838 18° 1390 9° 4000 19° 0653 10° 4598 20° 0653

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con Gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio; te invita a escuchar tus instintos y proteger tu autonomía.

El comportamiento del Gato importa: si es amistoso sugiere autocuidado y buena fortuna; si es agresivo, advierte de engaños, límites difusos o desconfianza.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos suele simbolizar la necesidad de ver una situación con mayor claridad, obtener perspectiva o enfocarse en los detalles. Puede indicar búsqueda de comprensión y deseo de tomar decisiones informadas.

Si los anteojos están limpios o nuevos, sugieren claridad y nuevas ideas; si están rotos o perdidos, reflejan confusión, malentendidos o inseguridad. También puede señalar que requieres ayuda o consejo para interpretar mejor lo que ocurre.