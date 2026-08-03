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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 3 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9505 (Gato) y las letras son: U C D K.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 3 de agosto

 1°9505 11°6110 
 5370  12°6745
 3°6732  13°5574 
 1147  14°3386 
 8050  15°0567 
 6°5484  16°3598
 0026  17°5187 
 3176  18°2084 
 6966  19°7801 
 10°9982  20°7410 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 3 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 3 de agosto. A la cabeza salió el número 5195 - Anteojos.

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 1°5195 11°0912 
 6883   12°2590
 3°5912  13°8306 
 7525  14°2351 
 9242  15°8883 
 6°1414  16°9571
 5525  17°4810 
 7838  18°1390 
 4000  19°0653 
 10°4598  20°0653 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con Gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio; te invita a escuchar tus instintos y proteger tu autonomía.

El comportamiento del Gato importa: si es amistoso sugiere autocuidado y buena fortuna; si es agresivo, advierte de engaños, límites difusos o desconfianza.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos suele simbolizar la necesidad de ver una situación con mayor claridad, obtener perspectiva o enfocarse en los detalles. Puede indicar búsqueda de comprensión y deseo de tomar decisiones informadas.

Si los anteojos están limpios o nuevos, sugieren claridad y nuevas ideas; si están rotos o perdidos, reflejan confusión, malentendidos o inseguridad. También puede señalar que requieres ayuda o consejo para interpretar mejor lo que ocurre.