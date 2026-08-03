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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 3 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9505 (Gato) y las letras son: U C D K.
Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 3 de agosto
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|6110
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|5370
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|0026
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|6966
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|7801
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|7410
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 3 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 3 de agosto. A la cabeza salió el número 5195 - Anteojos.
|1°
|5195
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|0912
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|6883
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|2590
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|5912
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|8306
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|7525
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|2351
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|9242
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|1414
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|9571
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|5525
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|0653
¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?
Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.
También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.
¿Qué significa soñar con gato?
Soñar con Gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio; te invita a escuchar tus instintos y proteger tu autonomía.
El comportamiento del Gato importa: si es amistoso sugiere autocuidado y buena fortuna; si es agresivo, advierte de engaños, límites difusos o desconfianza.
¿Qué significa soñar con anteojos?
Soñar con anteojos suele simbolizar la necesidad de ver una situación con mayor claridad, obtener perspectiva o enfocarse en los detalles. Puede indicar búsqueda de comprensión y deseo de tomar decisiones informadas.
Si los anteojos están limpios o nuevos, sugieren claridad y nuevas ideas; si están rotos o perdidos, reflejan confusión, malentendidos o inseguridad. También puede señalar que requieres ayuda o consejo para interpretar mejor lo que ocurre.