La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 1 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9150 (El Pan) y las letras son: C S V Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 1 de agosto

1° 9150 11° 1064 2° 3987 12° 2146 3° 4496 13° 2881 4° 0478 14° 1224 5° 9422 15° 3783 6° 7717 16° 8187 7° 5295 17° 2799 8° 4720 18° 9677 9° 3550 19° 3724 10° 7340 20° 1102

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 1 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 1 de agosto. A la cabeza salió el número 5871 - Excremento.

1° 5871 11° 2238 2° 1012 12° 2150 3° 2068 13° 2860 4° 6346 14° 7172 5° 2746 15° 2673 6° 5415 16° 7630 7° 9846 17° 1596 8° 4353 18° 5432 9° 5093 19° 9476 10° 9019 20° 6890

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con El Pan suele simbolizar sustento, abundancia y satisfacción de necesidades básicas; puede anunciar estabilidad y prosperidad.

Si el pan está fresco indica buenas oportunidades y unión familiar; si está duro o quemado, advierte carencias, preocupaciones o conflictos.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar la liberación de cargas emocionales y la necesidad de depurar lo que ya no te sirve. También puede apuntar a transformar algo “sucio” en aprendizaje o crecimiento.

En lo material, a veces se asocia con dinero, ganancias inesperadas o asuntos que requieren gestión práctica. Si genera asco o vergüenza, refleja límites, culpa o situaciones que evitas enfrentar.