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La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 1 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9150 (El Pan) y las letras son: C S V Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 1 de agosto

 1°9150 11°1064 
 3987  12°2146
 3°4496  13°2881 
 0478  14°1224 
 9422  15°3783 
 6°7717  16°8187
 5295  17°2799 
 4720  18°9677 
 3550  19°3724 
 10°7340  20°1102 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 1 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 1 de agosto. A la cabeza salió el número 5871 - Excremento.

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 1°5871 11°2238 
 1012   12°2150
 3°2068  13°2860 
 6346  14°7172 
 2746  15°2673 
 6°5415  16°7630
 9846  17°1596 
 4353  18°5432 
 5093  19°9476 
 10°9019  20°6890 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con El Pan suele simbolizar sustento, abundancia y satisfacción de necesidades básicas; puede anunciar estabilidad y prosperidad.

Si el pan está fresco indica buenas oportunidades y unión familiar; si está duro o quemado, advierte carencias, preocupaciones o conflictos.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar la liberación de cargas emocionales y la necesidad de depurar lo que ya no te sirve. También puede apuntar a transformar algo “sucio” en aprendizaje o crecimiento.

En lo material, a veces se asocia con dinero, ganancias inesperadas o asuntos que requieren gestión práctica. Si genera asco o vergüenza, refleja límites, culpa o situaciones que evitas enfrentar.