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La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 1 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9150 (El Pan) y las letras son: C S V Y.
Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 1 de agosto
|1°
|9150
|11°
|1064
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|3987
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|2146
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|4496
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|2881
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|0478
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|1224
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|9422
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|3783
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|7717
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|5295
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|2799
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|4720
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|9677
|9°
|3550
|19°
|3724
|10°
|7340
|20°
|1102
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 1 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 1 de agosto. A la cabeza salió el número 5871 - Excremento.
|1°
|5871
|11°
|2238
|2°
|1012
|12°
|2150
|3°
|2068
|13°
|2860
|4°
|6346
|14°
|7172
|5°
|2746
|15°
|2673
|6°
|5415
|16°
|7630
|7°
|9846
|17°
|1596
|8°
|4353
|18°
|5432
|9°
|5093
|19°
|9476
|10°
|9019
|20°
|6890
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con el pan?
Soñar con El Pan suele simbolizar sustento, abundancia y satisfacción de necesidades básicas; puede anunciar estabilidad y prosperidad.
Si el pan está fresco indica buenas oportunidades y unión familiar; si está duro o quemado, advierte carencias, preocupaciones o conflictos.
¿Qué significa soñar con excremento?
Soñar con excremento suele simbolizar la liberación de cargas emocionales y la necesidad de depurar lo que ya no te sirve. También puede apuntar a transformar algo “sucio” en aprendizaje o crecimiento.
En lo material, a veces se asocia con dinero, ganancias inesperadas o asuntos que requieren gestión práctica. Si genera asco o vergüenza, refleja límites, culpa o situaciones que evitas enfrentar.